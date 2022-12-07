7 декабря
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Здоровье

Массово жалуются на смог жители Сибири

В СФО образовался смог ввиду неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы, сообщает ТАСС.

Туман и смог на трассе в Горный Алтай.
Туман и смог на трассе в Горный Алтай.
altapress.ru

Это наблюдается на территории таких сибирских городов, как Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск и Омск.

В Омске после массовых жалоб жителей на запах гари и химии был организован выезд передвижной эколаборатории, которая не выявила превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) контролируемых веществ, однако автоматизированные посты в Советском и Центральном округе Омска зафиксировали превышение ПДК взвешенных частиц.

Превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе фиксируется в Заводском районе Кемерова, а также Центральном, Кузнецком и Куйбышевском районах Новокузнецка, указывает Газета.Ru.

По данным сервиса Airvoice, в Новосибирске на утро 6 декабря загрязненность воздуха оценивается в 7 баллов из 10. В воздухе также ощущается запах гари.

В конце ноября режим «черного неба» продлили в Барнауле. Синоптики рассказали, что это происходит из-за антициклона.

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