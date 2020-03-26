Мать Собчак увезли в клинику на «кремлевской скорой» с подозрением на Covid-19

Мать телеведущей Ксении Собчак и сенатора от Тувы Людмилу Нарусова доставили в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус Covid-19.

Женщина обратилась в одну из ведомственных больниц за медпомощью, уже оттуда ее увезли в Коммунарку. В данный момент Нарусова лежит в палате на 3 этаже клиники", сообщают «Аргументы недели».

Уточняется, что у Нарусовой взяли необходимы анализы, проверяют наличие COVID-2019.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко пояснил ТАСС, что Нарусова не присутствовала 25 марта на пленарном заседании. По его данным, она решила самоизолироваться, поскольку контактировала с людьми, приехавшими из-за границы.

Но «МК» стало известно, что 68-летняя Людмила Нарусова была госпитализирована медицинской службой Управления делами президента РФ.

По последним данным, тест на коронавирус матери Ксении Собчак — Людмилы Нарусовой — оказался отрицательным.

В медцентре на Кубинке лежит в реанимации российский певец Лев Лещенко. Его анализы направлены на исследование в Центр вирусологии в Новосибирске.

24 марта президент РФ Владимир Путин был в центре на Кубинке. Ознакомился с работой медучреждения.

Цифры оперштаба

В настоящий момент в России коронавирусом болеют 667 человек, 36 — выздоровели.

По информации оперштаба по коронавирусу, погибли трое, пишет ura.ru.