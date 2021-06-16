Математики спрогнозировали пик роста числа зараженных ковидом

Математики из Санкт-Петербургского государственного университета обновили свой прогноз по заболеваемости, заложив в модель новые данные.

Согласно расчетам, максимальное число новых случаев — до 25 тыс. в сутки — может быть зарегистрировано в конце июня, пишут «Известия».

По прогнозу, число активных больных составит 580 тыс. в середине июля, что даже выше январского пика.

В январе максимум активных случаев составил порядка 560 тысяч. Количество новых случаев в январе, однако, было выше — около 29 тысяч.

Что касается распределения заболеваемости по территории страны, то регионы, как и прежде, немного отстают от Москвы.

Спад

После пика заболеваемость пойдет на спад. По прогнозу математиков СПбГУ, к середине июля количество новых случаев в день может составить 20 тыс.

Вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

Снижаться уровень пандемии будет примерно по той же кривой, по которой шел рост, только в обратную сторону, следует из их расчетов.

По прогнозу, к 1 августа число новых случаев в день составит половину от пикового значения, пишет bfm.ru.

Четвертая и пятая волны

Насчет возможности четвертого пика авторы исследования заявляют, его можно избежать только при резком росте количества вакцинированных. Если же этого не произойдет, будет и четвертая волна, и пятая, полагают специалисты.

Мнение экспертов

Такой сценарий слишком пессимистичен, считают некоторые эксперты. Впрочем, другие не исключают, что реальность может оказаться и хуже из-за распространения индийского штамма и пренебрежения мерами безопасности.