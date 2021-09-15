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Здоровье

Медик объяснил, почему коронавирус негативно влияет на мозг и интеллект

Врач-невролог Александр Будик рассказал радио Sputnik, что делать в случае негативного воздействия коронавируса на интеллект.

Мозг. Нейроны.
Мозг. Нейроны.
СС0.

Будик отметил, что мозг переболевшего коронавирусом человека может хуже работать из-за перемещения «сосудов-веточек» в голове.

«У нас в голове сосуды идут к коре головного мозга, как веточки на дереве. Во время ковида и сразу после него, при постковидном синдроме, происходит изменение расположения этих сосудов. Есть теория, что нарушается адекватное кровоснабжение самых важных частей головного мозга», — объяснил эксперт.

Снижение когнитивных способностей выявляют у значительного числа перенесших инфекцию. Однако восстановить интеллект можно.

«Чтобы определить неврологический статус человека и оценить его когнитивные функции, нужна консультация невролога», — подчеркнул Будик.

Обследование после выздоровления покажет степень поражения когнитивных функций и позволит назначить лечение, а после врач должен оценить динамику возвращения интеллекта.

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