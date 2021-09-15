Медик объяснил, почему коронавирус негативно влияет на мозг и интеллект

Будик отметил, что мозг переболевшего коронавирусом человека может хуже работать из-за перемещения «сосудов-веточек» в голове.

«У нас в голове сосуды идут к коре головного мозга, как веточки на дереве. Во время ковида и сразу после него, при постковидном синдроме, происходит изменение расположения этих сосудов. Есть теория, что нарушается адекватное кровоснабжение самых важных частей головного мозга», — объяснил эксперт.