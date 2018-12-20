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Медик рассказала, вредно ли пить на морозе «для сугреву»

Врач общей практики одной из столичных поликлиник Светлана Борисова рассказала, как правильно нужно вести себя в морозы, чтобы избежать риска заболеть. К курению и выпивке на морозе доктор относится отрицательно — она объяснила РИА Новости, почему этого не стоит делать.

Снег. Зима. Мороз.
Снег. Зима. Мороз.
Михаил Хаустов

По словам Светланы Борисовой, следует избегать всего, что усиливает теплоотдачу организма. Горячий чай, к примеру, лучше пить за 30 минут до выхода из дома.

На холоде не следует употреблять алкоголь, утверждает доктор. Лучше и не курить — ведь курение уменьшает циркуляцию крови и может стать причиной обморожения.

В мороз не следует укутывать шарфом нос и рот, так как выдыхаемый горячий пар под воздействием холодного воздуха быстро превращается в ледяную корку и воздух становится еще более охлажденным. Таким образом можно заработать простуду или ангину.

Не следует дышать ртом. При дыхании носом воздух, проходя через носовую полость, согревается и в легкие попадает уже теплым. Словом, дышите носом, не пейте и не курите на морозе и не болейте.

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