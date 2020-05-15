Медицинские работники, которые оказывают помощь больным с диагнозом COVID-19, продолжают получать стимулирующие выплаты. В краевом правительстве сообщили, что на эти цели региону выделили более 271 млн рублей.

Кому полагается выплата

Дополнительные выплаты предполагаются для сотрудников медорганизаций, которые оказывают специализированную помощь в стационарных условиях.

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев рассказал, что по первому постановлению перечень получателей выплат шире, потому что здесь они предусмотрены еще и для сотрудников, работающих в поликлиниках, в которых были зафиксированы случаи коронавируса.

Константин Гордеев,

заместитель министра здравоохранения Алтайского края:

Сегодня в крае за счет средств федерального бюджета по двум постановлениям Правительства перечислены средства в 37 медорганизаций для 2089 человек.

В начале мая Минздрав РФ расширил перечень получателей выплат. В ближайшие дни дополнительные федеральные средства будут перечислены в медорганизации края для начисления доплат сотрудникам клинико-диагностических лабораторий, врачам — рентгенологам и инфекционистам.

Медики Алтайского края продолжают получать доплату за пациентов с COVID-19. Дмитрий Лямзин.

Дополнительные выплаты

Благодаря решению Губернатора Алтайского края Виктора Томенко дополнительные выплаты для работников медорганизаций будут организованы так же из краевого бюджета.

В регионе сегодня около 180 сотрудников больниц, которые находятся в особой зоне риска, но не входят в перечень категорий, определенных Минздравом РФ. Им будут произведены выплаты за счет средств краевого бюджета на общую сумму около 15 миллионов рублей.

Губернатор края Виктор Томенко также обозначил на федеральном уровне вопрос о необходимости выплат немедицинскому персоналу, который работает в госпиталях.

Сколько получат медработники

Ежемесячно доплаты получают врачи стационаров по 80 тыс. рублей, средний медперсонал 50 тыс. рублей, младший — 25 тыс. рублей. А также работники «скорой»: врачи по 50 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал и водители — 25 тыс. рублей.

Скорая помощь. Анна Зайкова , altapress.ru.

От чего зависит сумма выплаты

В регион уже поступил 91,5 млн рублей. Размер выплаты зависит от средней зарплаты в крае. По итогам 9 месяцев прошлого года она составила 23413 рублей.

Из этого следует, что стимулирующие для врачей скорой помощи, поликлиник и поликлинических отделений выплатят размером 80% от среднемесячного дохода, среднему медперсоналу — 40%.

В стационарах врачи получат 100%, средние медработники — 50%, а младший медперсонал — 30%.

Все получили

Главный врач «Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства» Константин Смирнов рассказал, что сотрудники медучреждения получили все выплаты в полном объеме. «Мы изначально проговаривали с работниками все суммы. В апреле мы отработали две недели и получили за них в полном объеме. Тем сотрудникам, которые не вошли в перечень — доплатили из фонда заработной платы. Все остались довольны», — объясняет Смирнов.

Начальник госпиталя «Городской больницы № 3» Андрей Гончаров подтвердил: «Сотрудники получили все стимулирующие надбавки в полном объеме».

Медики Алтайского края продолжают получать доплату за пациентов с COVID-19. Дмитрий Лямзин.

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