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Здоровье

Медики назвали фактор, на 50% повышающий риск преждевременной смерти

Риск преждевременной смерти у людей вызывает высокое содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови. К такому выводу пришли исследователи из Уппсальского университета в Швеции, пишет Medicalxpress. Ученые наблюдали в течение десяти лет более чем за тысячей добровольцев.

Рыба.
Рыба.
СС0

ПБХ разлагаются очень медленно, накапливаются в жировой ткани. В организм человека вещества попадают, в основном, с жирными продуктами животного происхождения: с мясом, рыбой, «молочкой». Особенно высокие концентрации веществ в жирной рыбе, например, в лососе.

ПБХ запрещены во многих странах мира как загрязнители окружающие среды. Но из-за того что вещества разлагаются очень медленно, они до сих пор продложают поступать в организмы людей.

Исследователи из Уппсальского университета пришли к выводу, что что у людей с самыми высокими уровнями ПХБ в крови смертность была на 50% выше, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с теми, в крови которых уровень опасных веществ минимален. При этом результаты не зависели от факторов риска, которые считаются связанными с распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее американские исследователи выяснили, что частое употребление яиц и других продуктов, содержащих большое количество холестерина, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти

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