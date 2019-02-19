Медики назвали 5 главных причин, почему люди не высыпаются

Гаджеты портят сон человека: синий свет от монитора подавляет выработку гормона мелатонина, регулировщика процессов засыпания и пробуждения. Гаджеты должны быть убраны из спальни, их включение не дает организму нормально перестраиваться с дневного режима на вечерний, организм не расслабляется достаточно для того, чтобы уснуть. Перед сном лучше читать бумажные книги, это успокаивает.
По словам ученого из научно-исследовательского центра в Политехническом институте Ренсселера в городе Трой (США), доктора Марианы Фигуэйро, эти устройства — самая распространенная причина того, почему не спят современные люди.
Ученые рекомендуют ужинать до семи вечера в одно и то же время, а перед сном выпивать немного воды. Многие продукты, употребляемые современными людьми, содержат компоненты, которые стимулируют производство мозговых импульсов, которые вместо того чтобы находиться на очень низком уровне и давать спать, возбуждают и будоражат сознание.
Возникающие на работе и дома стрессы — бич современных людей и еще одно объяснение тому, почему они плохо спят. Исследование ученых из Каролинского института (Швеция) показало: в основном от таких стрессов страдают женщины, у них на почве постоянных переживаний развиваются депрессия, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.
Исследователи Гарвардского университета утверждают, что человек хорошо засыпает только в том случае, если его организм привык к определенному режиму. Засыпая и просыпаясь по графику, можно достаточно быстро научиться хорошо спать.
Многие современные люди используют алкоголь как средство для быстрого засыпания. Согласно данным организации Sleep Foundation алкоголь, наоборот, вредит циклам сна и в большой мере ответствен за то, что люди не спят. Также исследования указывают на то, что подобная привычка способствует развитию зависимости.