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Здоровье

Медики назвали 5 главных причин, почему люди не высыпаются

В мире постоянно растет число взрослых людей, которые спят менее 6 часов в сутки. С 1985 года их доля увеличилась на 31%, пишет Medikforum.ru. Медики выделили пять основных причин, которые мешают нам нормально спать.

Отдых. Сон
Отдых. Сон
СС0
й Как сну мешают гаджеты?

Гаджеты портят сон человека: синий свет от монитора подавляет выработку гормона мелатонина, регулировщика процессов засыпания и пробуждения. Гаджеты должны быть убраны из спальни, их включение не дает организму нормально перестраиваться с дневного режима на вечерний, организм не расслабляется достаточно для того, чтобы уснуть. Перед сном лучше читать бумажные книги, это успокаивает.

По словам ученого из научно-исследовательского центра в Политехническом институте Ренсселера в городе Трой (США), доктора Марианы Фигуэйро, эти устройства — самая распространенная причина того, почему не спят современные люди.

2 Как вредит еда перед сном?

Ученые рекомендуют ужинать до семи вечера в одно и то же время, а перед сном выпивать немного воды. Многие продукты, употребляемые современными людьми, содержат компоненты, которые стимулируют производство мозговых импульсов, которые вместо того чтобы находиться на очень низком уровне и давать спать, возбуждают и будоражат сознание.

3 Как на сон влияют стрессы?

Возникающие на работе и дома стрессы — бич современных людей и еще одно объяснение тому, почему они плохо спят. Исследование ученых из Каролинского института (Швеция) показало: в основном от таких стрессов страдают женщины, у них на почве постоянных переживаний развиваются депрессия, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

4 Как сну мешает отсутствие режима дня?

Исследователи Гарвардского университета утверждают, что человек хорошо засыпает только в том случае, если его организм привык к определенному режиму. Засыпая и просыпаясь по графику, можно достаточно быстро научиться хорошо спать.

5 Как сну вредит алкоголь?

Многие современные люди используют алкоголь как средство для быстрого засыпания. Согласно данным организации Sleep Foundation алкоголь, наоборот, вредит циклам сна и в большой мере ответствен за то, что люди не спят. Также исследования указывают на то, что подобная привычка способствует развитию зависимости.

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