Медики назвали 5 главных причин, почему люди не высыпаются

й Как сну мешают гаджеты?

Гаджеты портят сон человека: синий свет от монитора подавляет выработку гормона мелатонина, регулировщика процессов засыпания и пробуждения. Гаджеты должны быть убраны из спальни, их включение не дает организму нормально перестраиваться с дневного режима на вечерний, организм не расслабляется достаточно для того, чтобы уснуть. Перед сном лучше читать бумажные книги, это успокаивает.

По словам ученого из научно-исследовательского центра в Политехническом институте Ренсселера в городе Трой (США), доктора Марианы Фигуэйро, эти устройства — самая распространенная причина того, почему не спят современные люди.