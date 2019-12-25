Заразна, быстро распространяется: медики назвали причину вспышек кори в России

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов рассказал телеканалу «360» с чем связаны вспышки кори в нескольких регионах России.

Сапронов подчеркнул, что корь относится к заболеваниям, которые очень быстро распространяются.

«Мы делаем вакцинацию от этого заболевания. К сожалению, в ряде регионов есть антипрививочные движения, которые препятствуют процессу. Формируется прослойка людей, которые не болели этим заболеванием. И они, конечно же, заболеют», — разъяснил медик.

По его словам, опасаться большой эпидемии не стоит, поскольку сознательность многих людей высока и они уже привиты.

Врач , больница. CC0

Между тем Сапронов посоветовал не расслабляться. Ведь доля невакцинированных как среди детей, так и среди взрослых, увеличивает общее число заболевших.

«В ряде случаев достаточно зайти в комнату, где был больной корью, и заразиться», — пояснил медик.

Он также отметил, что полностью справиться с корью невозможно не только из-за быстроты передачи болезни. Есть еще и неиммунные люди. Поэтому вспышки будут продолжаться.

Сапронов напомнил, что для людей старшего возраста, которые болеют особенно тяжело, продлена ревакцинация. Она бесплатная — до 55 лет.

Вспышка кори. Amp.politeka.net.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о локализации очагов кори, которые были зарегистрированы в трех регионах России — в Тюменской области, Якутии и на Ставрополье. Медики продолжают работу по подчищающей иммунизации людей.

По данным ведомства, за последние годы в Россию стали чаще завозить корь из других стран, но эпидемиологическая ситуация остается стабильной.

При этом, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, показатель заболеваемости корью в России в десятки раз ниже, чем в европейских странах.