Заразна, быстро распространяется: медики назвали причину вспышек кори в России

Сапронов подчеркнул, что корь относится к заболеваниям, которые очень быстро распространяются.
«Мы делаем вакцинацию от этого заболевания. К сожалению, в ряде регионов есть антипрививочные движения, которые препятствуют процессу. Формируется прослойка людей, которые не болели этим заболеванием. И они, конечно же, заболеют», — разъяснил медик.
По его словам, опасаться большой эпидемии не стоит, поскольку сознательность многих людей высока и они уже привиты.
Между тем Сапронов посоветовал не расслабляться. Ведь доля невакцинированных как среди детей, так и среди взрослых, увеличивает общее число заболевших.
«В ряде случаев достаточно зайти в комнату, где был больной корью, и заразиться», — пояснил медик.
Он также отметил, что полностью справиться с корью невозможно не только из-за быстроты передачи болезни. Есть еще и неиммунные люди. Поэтому вспышки будут продолжаться.
Сапронов напомнил, что для людей старшего возраста, которые болеют особенно тяжело, продлена ревакцинация. Она бесплатная — до 55 лет.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о локализации очагов кори, которые были зарегистрированы в трех регионах России — в Тюменской области, Якутии и на Ставрополье. Медики продолжают работу по подчищающей иммунизации людей.
По данным ведомства, за последние годы в Россию стали чаще завозить корь из других стран, но эпидемиологическая ситуация остается стабильной.
При этом, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, показатель заболеваемости корью в России в десятки раз ниже, чем в европейских странах.