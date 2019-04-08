Медики назвали продукты, которые снижают кровяное давление

Гипертоникам необходимо контролировать свое давление и умело снижать его даже без помощи лекарств, пишут «Известия» со ссылкой на Express. Медики назвали продукты, которые способны помочь в этом.

Надо меньше есть соли

Людям с гипертонией нужно ограничить потребление соли и обогатить рацион содержащими калий продуктами. Этот элемент помогает организму эффективнее выводить жидкость и тем самым способствует снижению давления.

Где содержится калий

Больше всего калия содержится в сладком картофеле, бананах, томатном соусе, апельсиновом соке и тунце.

«Но слишком много калия может быть вредным, так что будьте осторожны с этим», — предупреждают врачи.

В частности, они не советуют увеличивать употребление калия людям с болезнями почек.

Как зарядка снижает кровяное давление

Отмечается, что помимо продуктов снизить высокое давление могут физические упражнения. Регулярная активность по два часа в день поддерживает сердце и сосуды в хорошем состоянии и может помочь сбросить вес, что также нормализует давление.