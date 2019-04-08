Медики назвали продукты, которые снижают кровяное давление

Надо меньше есть соли
Людям с гипертонией нужно ограничить потребление соли и обогатить рацион содержащими калий продуктами. Этот элемент помогает организму эффективнее выводить жидкость и тем самым способствует снижению давления.
Где содержится калий
Больше всего калия содержится в сладком картофеле, бананах, томатном соусе, апельсиновом соке и тунце.
«Но слишком много калия может быть вредным, так что будьте осторожны с этим», — предупреждают врачи.
В частности, они не советуют увеличивать употребление калия людям с болезнями почек.
Как зарядка снижает кровяное давление
Отмечается, что помимо продуктов снизить высокое давление могут физические упражнения. Регулярная активность по два часа в день поддерживает сердце и сосуды в хорошем состоянии и может помочь сбросить вес, что также нормализует давление.