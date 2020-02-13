Медики назвали продукты, восстанавливающие работу кишечника

Продукты на основе кокоса, включая молоко и йогурт, обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами.
Перечная мята расслабляет кишечный тракт и уменьшает боль, вздутие живота и запоры.
Развитие дивертикулеза предотвращает малина, а лимоны поддерживают бактериальный баланс и помогают выработке коллагена, который очень важен для работы кишечника.
Остановить воспалительный процесс и форсировать активность бактерий, сражающихся с инфекцией, помогут жирные сорта рыбы, которые богаты омега-3 кислотами.
Ученые напоминают, что от состояния кишечной флоры зависит работа всей иммунной системы, поскольку около 70 процентов всех клеток, которые производят антитела, находятся в слизистой кишечника.