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Здоровье

Медики назвали продукты, восстанавливающие работу кишечника

Кокос, перечная мята, лосось, малина и лимон помогают восстанавливать слизистую оболочку кишечника. Такие данные опубликовали немецкие ученые, сообщают РИА Новости.

Развлечения. Стресс. Лимон.
Развлечения. Стресс. Лимон.
СС0

Продукты на основе кокоса, включая молоко и йогурт, обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами.

Перечная мята расслабляет кишечный тракт и уменьшает боль, вздутие живота и запоры.

Развитие дивертикулеза предотвращает малина, а лимоны поддерживают бактериальный баланс и помогают выработке коллагена, который очень важен для работы кишечника.

Остановить воспалительный процесс и форсировать активность бактерий, сражающихся с инфекцией, помогут жирные сорта рыбы, которые богаты омега-3 кислотами.

Ученые напоминают, что от состояния кишечной флоры зависит работа всей иммунной системы, поскольку около 70 процентов всех клеток, которые производят антитела, находятся в слизистой кишечника.

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