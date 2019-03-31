Медики назвали пять кожных сигналов опасных заболеваний

Розовые прыщики, покраснения лица, сыпь могут стать сигналом серьезных заболеваний, пишет «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpress. Это повод незамедлительно обратиться к врачу.

Один из поводов посетить дерматолога — частые покраснения лица. При этом на коже могут быть хорошо видны кровеносные сосуды, также вероятно присутствие мелких розовых прыщиков. Речь идет о хроническом рецидивирующем заболевании кожи лица под названием розацеа.

Существует ряд теорий, по которым розацеа возникает играют из-за заболеваний желудка и эндокринной системы, нарушений в системе иммунитета. В любом случае, важно не запустить недуг, занимаясь лечением угрей, как многие ошибочно делают.

Появление толстых розовато-красных чешуйчатых пятен на коже (в основном, на лице) может быть спровоцировано заболеванием аутоиммунной системы — волчанкой, когда нарушается нормальное функционирование иммунной системы, в результате чего вырабатываются антитела к клеткам собственной соединительной ткани организма. Спровоцировать развитие недуга может банальное переохлаждение организма, стресс, травмы, инфекции.

Стойкая сыпь с зудящими пятнами также должна насторожить. Это может свидетельствовать о псориазе или начале экземы.

Одним из самых ранних симптомов рака легких может быть появление на коже синевато-фиолетовой сыпи. Иногда она приобретает красноватый оттенок. Чаще всего сыпь появляется вокруг век, а также на руках или ногах. Это связано с гормоноподобными соединениями, продуцируемыми опухолью.

Еще один повод обратиться к врачу — появление подозрительных родинок. Тем более, если они вдруг стали чесаться и/или шелушиться. Тревожные признаки — увеличение размера родинки, изменение цвета (неровность окраски), появление неровных краев.