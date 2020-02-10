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Здоровье

Медики назвали пять симптомов, которые говорят о развитии рака

Медики рассказали о симптомах, при которых стоит обратиться к врачу, поскольку они могут означать развитие рака, пишет iReactor со ссылкой на Focus Online.

Как побороть хронический рак?
Как побороть хронический рак?
Фото предоставлено рекламодателем

Первым опасным симптомом назван кашель, который не прекращается в течение долгого времени. Разумеется, речь идет не о кашле во время простуды или гриппа, а о беспричинном кашле. Это может говорить об онкологическом заболевании легких.

Второй — частая или постоянная изжога. Она может начаться и на фоне стресса или неправильного питания. Однако постоянная изжога может означать рак горла или гортани.

Тревогу должны вызвать неприятные ощущения на коже, которые проявляются в виде зуда, шелушения или жжения. Посещение дерматолога поможет предупредить большие проблемы со здоровьем.

Кровь в стуле может говорить о серьезном заболевании — геморрое или повреждении слизистой оболочки. Но это также может означать и развитие рака кишечника.

Последний признак, который назвали врачи, постоянно опухающие лимфатические узлы. Если они не вызывают болезненных ощущений и не проходят долгое время, это может означать лимфому.

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