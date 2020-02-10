Медики назвали пять симптомов, которые говорят о развитии рака

Медики рассказали о симптомах, при которых стоит обратиться к врачу, поскольку они могут означать развитие рака, пишет iReactor со ссылкой на Focus Online.

Первым опасным симптомом назван кашель, который не прекращается в течение долгого времени. Разумеется, речь идет не о кашле во время простуды или гриппа, а о беспричинном кашле. Это может говорить об онкологическом заболевании легких.

Второй — частая или постоянная изжога. Она может начаться и на фоне стресса или неправильного питания. Однако постоянная изжога может означать рак горла или гортани.

Тревогу должны вызвать неприятные ощущения на коже, которые проявляются в виде зуда, шелушения или жжения. Посещение дерматолога поможет предупредить большие проблемы со здоровьем.

Кровь в стуле может говорить о серьезном заболевании — геморрое или повреждении слизистой оболочки. Но это также может означать и развитие рака кишечника.

Последний признак, который назвали врачи, постоянно опухающие лимфатические узлы. Если они не вызывают болезненных ощущений и не проходят долгое время, это может означать лимфому.