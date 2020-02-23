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23 февраля -4°C

Медики назвали самые точные признаки высокого риска деменции

Если у пожилого человека замедлилась походка и одновременно сильно ухудшилась память, можно говорить о высоком риске развития деменции. Об этом рассказал Medportal со ссылкой на новое исследование зарубежных ученых, результаты которого опубликованы в авторитетном журнале.

Старость.
Старость.
Владимир Дорофеев

В новом исследовании ученые оценили, насколько увеличивается риск деменции, когда у людей старше 60 лет заметно сочетание двух явлений: замедляется походка и ухудшается память.

Исследование, проведенной испанскими и китайскими учеными, коснулось почти 8700 человек в возрасте 70−74 года. За участниками наблюдали в течение 6−14 лет.

Авторы измеряли скорость их ходьбы и оценивали память. Замедлением скорости ходьбы считалось снижение скорости на 0,005 метров в секунду и более.

Волонтеры фонда &quot;Старость в радость&quot; в домах для престарелых в Алтайском крае.
Волонтеры фонда «Старость в радость» в домах для престарелых в Алтайском крае.
vk.com/svr_alt.

И вот что показало это масштабное исследование.

  1. У тех участников, кто страдали только от забывчивости, риск развития деменции в будущем оказался в 2,2−4,6 раз выше, чем у людей без такой проблемы.
  2. Замедление походки увеличивало вероятность деменции в 2,1−3,6 раз.
  3. Сочетание замедления шага и ухудшение памяти говорило об увеличении риска деменции в 5,2−11,7 раз.

Ученые полагают, что у сочетания этих двух факторов есть высокий прогностический потенциал, людям с обоими проблемами надо проводить профилактику деменции.

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