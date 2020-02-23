Медики назвали самые точные признаки высокого риска деменции

В новом исследовании ученые оценили, насколько увеличивается риск деменции, когда у людей старше 60 лет заметно сочетание двух явлений: замедляется походка и ухудшается память.
Исследование, проведенной испанскими и китайскими учеными, коснулось почти 8700 человек в возрасте 70−74 года. За участниками наблюдали в течение 6−14 лет.
Авторы измеряли скорость их ходьбы и оценивали память. Замедлением скорости ходьбы считалось снижение скорости на 0,005 метров в секунду и более.
И вот что показало это масштабное исследование.
- У тех участников, кто страдали только от забывчивости, риск развития деменции в будущем оказался в 2,2−4,6 раз выше, чем у людей без такой проблемы.
- Замедление походки увеличивало вероятность деменции в 2,1−3,6 раз.
- Сочетание замедления шага и ухудшение памяти говорило об увеличении риска деменции в 5,2−11,7 раз.
Ученые полагают, что у сочетания этих двух факторов есть высокий прогностический потенциал, людям с обоими проблемами надо проводить профилактику деменции.