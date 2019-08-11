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11 августа
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Здоровье

Медики назвали шесть фруктов против артрита

Британские врачи рассказали о фруктах, которые помогут снизить боли и воспаление при артрите, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на издание Daily Express.

Авокадо.
Авокадо.
CC0

В кожуре красных яблок содержатся антиоксидант кверцетин, который необходим для кожи, суставных хрящей и связок, уверяют медики.

Четверть одного авокадо поможет ослабить симптомы артрита и является хорошей профилактикой болезни.

Арбуз активизирует вывод вредных токсинов из организма и содержит каротиноиды и флавоноиды, которые обладают сильным противовоспалительным свойством.

Свежий вишневый сок уменьшит очаги воспаления и эффективно поможет избавиться от боли.

Клубника снизит С-реактивный белок в организме, повышающийся во время обострения артрита.

Мякоть ананаса также, по словам врачей, обладает свойствами, которые уменьшают боль.

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