Медики назвали шесть фруктов против артрита

В кожуре красных яблок содержатся антиоксидант кверцетин, который необходим для кожи, суставных хрящей и связок, уверяют медики.
Четверть одного авокадо поможет ослабить симптомы артрита и является хорошей профилактикой болезни.
Арбуз активизирует вывод вредных токсинов из организма и содержит каротиноиды и флавоноиды, которые обладают сильным противовоспалительным свойством.
Свежий вишневый сок уменьшит очаги воспаления и эффективно поможет избавиться от боли.
Клубника снизит С-реактивный белок в организме, повышающийся во время обострения артрита.
Мякоть ананаса также, по словам врачей, обладает свойствами, которые уменьшают боль.