Медики назвали смертельные дозы популярных продуктов

Каждый, даже безобидный на первый взгляд продукт может быть потенциально опасен, если не знать меры, пишет Medikforum.ru.

Вишни. В этом продукте есть косточки, в которых содержится цианид — смертельны яд для человеческого организма. Ничего страшного в том, чтобы проглотить пару косточек вишни, но раскрывать их и съедать ядра не стоит, это может закончиться летально.

Вода. Смертельная доза воды для человека составляет 6 литров. В таком случае клетки в организме начнут набухать, а это спровоцирует судороги, головные боли или даже смерть. Но и недостаток воды вреден для здоровья. Особенно если есть много соленого. Клетки будут сжиматься, что вызовет гипернатриемию.

Кофе. Кофеин провоцирует учащенное сердцебиение. Если употреблять его в слишком больших количествах, то можно заработать проблемы со здоровьем. Смертельной считается доза не меньше трех чашек каждый час. По словам ученых, 70 чашек кофе способны убить человека весом 70 килограммов.

Шоколад. В шоколаде содержится теобромин, вещество, способное навредить человеку. Смертельной считается доза не меньше 85 плиток.