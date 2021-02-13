Медики объяснили, почему умирающим от коронавируса не хватает кислорода

Американские медики пояснили, что в капиллярах пациентов, скончавшихся от последствий ковида, обнаружили множество микротромбов. Из-за сгустков крови мозг недополучал кислород. Об этом, со ссылкой на научный журнал JAMA Neurology, сообщает РИА Новости.

При жизни у всех умерших наблюдалось помрачение сознания, проблемы с памятью и другие симптомы, характерные для нарушения мозговой активности.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Исследования проводились на образцах тканей пяти пожилых пациентов, умерших после тяжелой формы нового вирусного заболевания. В капиллярах всех скончавшихся были найдены следы хронической нехватки кислорода. Там же обнаружили скопления мегакариоцитов — клеток крови, отвечающих за производство тромбоцитов, которые являются основой тромбов.

Мозг. Нейроны. СС0.

Ученые отмечают, что у пациентов болезнь может принимать различные, даже самые тяжелые формы. Коронавирус поражает не только клетки легких, но и другие ткани, в том числе мозг. Такое поведение вируса может объяснить почему многие заболевшие теряют обоняния, из-за чего возникают проблем с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы. Кроме того, COVID-19 нарушает работу мозга, вызывая помрачение сознания, временное ухудшение памяти и умственных способностей.