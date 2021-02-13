Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 февраля -30°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Медики объяснили, почему умирающим от коронавируса не хватает кислорода

Американские медики пояснили, что в капиллярах пациентов, скончавшихся от последствий ковида, обнаружили множество микротромбов. Из-за сгустков крови мозг недополучал кислород. Об этом, со ссылкой на научный журнал JAMA Neurology, сообщает РИА Новости.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

При жизни у всех умерших наблюдалось помрачение сознания, проблемы с памятью и другие симптомы, характерные для нарушения мозговой активности.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Исследования проводились на образцах тканей пяти пожилых пациентов, умерших после тяжелой формы нового вирусного заболевания. В капиллярах всех скончавшихся были найдены следы хронической нехватки кислорода. Там же обнаружили скопления мегакариоцитов — клеток крови, отвечающих за производство тромбоцитов, которые являются основой тромбов.

Мозг. Нейроны.
Мозг. Нейроны.
СС0.

Ученые отмечают, что у пациентов болезнь может принимать различные, даже самые тяжелые формы. Коронавирус поражает не только клетки легких, но и другие ткани, в том числе мозг. Такое поведение вируса может объяснить почему многие заболевшие теряют обоняния, из-за чего возникают проблем с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы. Кроме того, COVID-19 нарушает работу мозга, вызывая помрачение сознания, временное ухудшение памяти и умственных способностей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость