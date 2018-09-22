Медики объявили туберкулез самым смертоносным инфекционным заболеванием

Всемирная организация здравоохранения завила, что палочка Коха опаснее СПИДа и онкологии. Инфекция адаптируется к новым антибиотикам, а люди создают для нее благоприятную среду для распространения, пишет « Российская газета ».

Рост летальных исход от туберкулеза провоцирует распространение ВИЧ-инфекции. Она уничтожает иммунную систему организма и микобактерии туберкулеза просыпаются. Также палочки Коха неимоверно устойчива к антибиотикам. Еще одним поставщиком инфекции являются колонии, где держат людей в заключении.

По этим причинам, несмотря на глобальные усилия по предупреждению распространения болезни, только в прошлом году туберкулезом заразились десять миллионов человек. Он унес жизни 1,6 миллиона человек. Каждый четвертый житель Земли — предупреждает ВОЗ — потенциальный носитель инфекции.