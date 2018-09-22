Читайте нас в соцсетях
22 сентября 19°C
Новости
Вся лента
Здоровье
36

Медики объявили туберкулез самым смертоносным инфекционным заболеванием

Всемирная организация здравоохранения завила, что палочка Коха опаснее СПИДа и онкологии. Инфекция адаптируется к новым антибиотикам, а люди создают для нее благоприятную среду для распространения, пишет «Российская газета».

Врач, лаборатория.
Врач, лаборатория.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Рост летальных исход от туберкулеза провоцирует распространение ВИЧ-инфекции. Она уничтожает иммунную систему организма и микобактерии туберкулеза просыпаются. Также палочки Коха неимоверно устойчива к антибиотикам. Еще одним поставщиком инфекции являются колонии, где держат людей в заключении.

По этим причинам, несмотря на глобальные усилия по предупреждению распространения болезни, только в прошлом году туберкулезом заразились десять миллионов человек. Он унес жизни 1,6 миллиона человек. Каждый четвертый житель Земли — предупреждает ВОЗ — потенциальный носитель инфекции.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка