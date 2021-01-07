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Здоровье

Медики оценили вероятность заболеть COVID-19 в торговых центрах

Врачи рассказали РИА «Новости» про вероятность заразиться коронавирусом в многолюдном торговом центре или магазине.

Масочный режим. Коронавирус. Новый год.
Масочный режим. Коронавирус. Новый год.
CC0

Эксперты отметили, что если в торговом центре хорошая вентиляционная система, то риск заражения значительно снижен.

«Если воздух регулярно обеззараживается, сотрудники носят маски, перчатки и соблюдают эпидемиологические меры по коронавирусу, и, конечно же, сам человек их соблюдает, то вероятность заразиться коронавирусом невелика», — отметил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, чтобы избежать возможного попадания коронавируса на продукты профилактические меры следует соблюдать еще до входа в торговый зал.

«Перед тем, как взять тележку или корзину, протрите их ручки. Когда будете уходить, желательно тоже их протереть, затем и руки. Таким образом, вы сделаете пользу тому, кто возьмет корзину после вас», — посоветовал врач-иммунолог.

Продукты. Рынок.
Продукты. Рынок.
unsplash.com

Завкафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова напомнила, что в магазинах и торговых центрах следует пользоваться масками и перчатками.

«Наверное, нужно больше говорить о необходимости индивидуальной защиты. Даже если вдруг вы чихнете или покашляете, то сделаете это в маску, а не на продукты или какие-то упаковки. И если вам кажется, что вы здоровы, это может быть неверно, вы можете быть вирусоносителем и болеть бессимптомно», — отметила она.

Доктор меднаук подчеркнула, что вирус на продуктах и предметах живет недолго, но больной человек может на них кашлянуть или чихнуть, и тогда вместе с аэрозолью продукция может быть инфицирована.

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