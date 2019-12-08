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8 декабря
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Здоровье

Медики посоветовали, как быстро справиться с кашлем

Чтобы быстрее справиться с кашлем, нужно пить больше воды. Это — одна из рекомендаций, которую дают зарубежные медики.

Чай.
Чай.
unsplash.com

Есть и другие советы, как быстрее избавиться от кашля, пишут dni24.com. Специалисты советуют делать ингаляции, спать сразу на двух подушках и избегать раздражителей.

Еще с кашлем помогают справиться пастилки от кашля и полоскание соленой водой. Неплохо было бы провести дома влажную уборку и проверить помещение. Из теплых напитков медики рекомендуют отдавать предпочтение имбирному и мятному чаям.

Однако не стоит забывать о противопоказаниях. Совет пить больше воды и делать ингаляции не подходит тем, кто болеет астмой.

Ранее Минздрав России отменил государственную регистрацию препарата от кашля «Фармспал», содержащего опасное для здоровья вещество.

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