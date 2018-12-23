Медики пояснили опасности косметического отбеливания кожи

В средствах для косметического отбеливания кожи обнаружены высокие дозы стероидов и гидрохин, запрещенных к использованию в подобных целях. Отчет предоставила ассоциация дерматологов British Skin Foundation, пишет портал « Медикфорум ».

80% экспертов заявляют, что отбеливать кожу можно только после консультаций с врачом и серьезного обследования для выявления возможных противопоказаний. Более 15% дерматологов называют отбеливающие процедуры опасными.

Кроме высоких доз стероидов, в средствах нашли гидрохинон, который запрещен для использования в косметике.

Сильные компоненты кремов и сывороток могут плохо переноситься некоторыми людьми. В результате их кожа становится вялой и более тонкой. Вещество глутатион может привести к отёку почек и печени, спровоцировать появление раковых опухолей и эпидермальный некролиз.