Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 декабря -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье
45

Медики пояснили опасности косметического отбеливания кожи

В средствах для косметического отбеливания кожи обнаружены высокие дозы стероидов и гидрохин, запрещенных к использованию в подобных целях. Отчет предоставила ассоциация дерматологов British Skin Foundation, пишет портал «Медикфорум».

Женщина. Красота.
Женщина. Красота.
СС0

80% экспертов заявляют, что отбеливать кожу можно только после консультаций с врачом и серьезного обследования для выявления возможных противопоказаний. Более 15% дерматологов называют отбеливающие процедуры опасными.

Кроме высоких доз стероидов, в средствах нашли гидрохинон, который запрещен для использования в косметике.

Сильные компоненты кремов и сывороток могут плохо переноситься некоторыми людьми. В результате их кожа становится вялой и более тонкой. Вещество глутатион может привести к отёку почек и печени, спровоцировать появление раковых опухолей и эпидермальный некролиз.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
-
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость