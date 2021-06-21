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Здоровье

Медики предупредили о новой опасности коронавируса

Врачи ковидных госпиталей отмечают, что коронавирус стал вести себя более непредсказуемо и агрессивно. Важные показатели крови меняются за несколько часов.

Врач, коронавирус.
Врач, коронавирус.
zdravalt.ru

По словам врача Светланы Малиновской, течение болезни может ухудшиться очень быстро.

«Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт», — цитирует ее РИА «Новости».

Старые схемы лечения, по заявлению медика, работают плохо — новым пациентам постоянно приходится придумывать что-то другое и ориентироваться по ситуации.

Также врач напомнила, что вакцина работает и против британского и индийского штаммов коронавируса.

Чтобы объяснить это, она сравнила SARS-CoV-2 c преступником, который поменял внешность с помощью пластической операции. А вот «отпечатки пальцев у него остались теми же».

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