Медики рассказали, чем редис может быть вреден для здоровья

В чем польза редиса
Этот овощ появляется в огородах россиян одним из первых. Люди давно заметили, что он помогает повышать иммунитет и помогает при профилактике простудных заболеваний.
Редис также рекомендован женщинам из-за того, что в своем составе имеет фолиевой кислоты. Поэтому овощ способствует правильному развитию плода у беременных.
Также редис нужно употреблять для того, чтобы повысить уровень необходимых в организме витаминов. Он полезен для людей с низким уровнем гемоглобина, повышенным уровнем сахара в крови и для профилактики риска развития онкологических заболеваний.
Какой вред может принести редис
Необходимо знать и о вредных свойствах редиса. Его нельзя употреблять людям с проблемами щитовидной железы. Оказывается, продукт может спровоцировать появление опухолей, а также запрещен людям с язвой желудка.