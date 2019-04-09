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Здоровье

Медики рассказали, чем редис может быть вреден для здоровья

У любимого россиянами корнеплода есть не только полезные свойства. Как рассказывают ученые-медики, редис может и навредить здоровью, пишет сайт Дни24.com.

Редис.
Редис.

В чем польза редиса

Этот овощ появляется в огородах россиян одним из первых. Люди давно заметили, что он помогает повышать иммунитет и помогает при профилактике простудных заболеваний.

Редис также рекомендован женщинам из-за того, что в своем составе имеет фолиевой кислоты. Поэтому овощ способствует правильному развитию плода у беременных.

Также редис нужно употреблять для того, чтобы повысить уровень необходимых в организме витаминов. Он полезен для людей с низким уровнем гемоглобина, повышенным уровнем сахара в крови и для профилактики риска развития онкологических заболеваний.

Какой вред может принести редис

Необходимо знать и о вредных свойствах редиса. Его нельзя употреблять людям с проблемами щитовидной железы. Оказывается, продукт может спровоцировать появление опухолей, а также запрещен людям с язвой желудка.

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