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Здоровье

Медики рассказали, чем опасны боли в спине и шее

Боли в шее и спине могут указывать на диабет. Исследователи из Сиднейского университета (Австралия) нашли, что у диабетиков риск появления болей в спине выше на 35%, а в районе шеи — на 24%, чем у здоровых людей, пишет «Российская газета».

Диабет, глюкометр.
Диабет, глюкометр.

Мануэл Феррейр,
автор исследования в интервью Medicalxpress:

Сахарный диабет второго типа и боль в пояснице также тесно связаны с ожирением и отсутствием физической активности, поэтому логическое продолжение нового исследования может заключаться в более подробном изучении этих факторов. Наш анализ добавляет доказательства того, что контроль веса и физическая активность играют фундаментальную роль в поддержании здоровья.

По словам ученого, большинство пациентов с диабетом испытывают боль в пояснице в течение всей жизни, и почти половина страдает от периодического дискомфорта в области шеи. Но так как пока причина такой связи не установлена, исследователи продолжают работу по ее выявлению.

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