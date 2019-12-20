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Здоровье

Медики рассказали, как быстрее всего похудеть и ускорить метаболизм

Проблему медленного метаболизма, который не позволяет похудеть, можно решить за счет тренировок и коррекции питания, пишет «Медикфорум» со ссылкой на Focus.de.

Похудение.
Похудение.
архив медицинского центра "Преображение"

Как отметила представитель американского Центра метаболического здоровья и потери веса Элизабет Лоуден, неактивный метаболизм делает похудение крайне сложным процессом.

«Когда полученная из пищи энергия сжигается слишком медленно, человек чувствует вялость, сонливость, упадок сил. Другими предупреждающими сигналами о том, что с метаболизмом что-то не так, являются выпадение волос, частые головные боли и внезапное увеличение веса при употреблении обычных порций еды», — рассказала врач-эндокринолог.

Эксперт рекомендует прежде всего начать заниматься силовыми тренировками, которые помогают укреплять и наращивать мышечную массу. Благодаря мышцам ускоряется и сжигание жира.

Еще один проверенный способ — потреблять меньше калорий, особенно в те дни, когда уровень физической активности оказывается очень низким.

Также следует употреблять в пищу нутриенты, способствующие активизации метаболических механизмов. Так, в дни повышенной физической активности нужно есть больше белка.

Стоит обратить внимание и на полезные жиры — авокадо, орехи, нерафинированные растительные масла.

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