Медики рассказали, как быстрее всего похудеть и ускорить метаболизм

Как отметила представитель американского Центра метаболического здоровья и потери веса Элизабет Лоуден, неактивный метаболизм делает похудение крайне сложным процессом.
«Когда полученная из пищи энергия сжигается слишком медленно, человек чувствует вялость, сонливость, упадок сил. Другими предупреждающими сигналами о том, что с метаболизмом что-то не так, являются выпадение волос, частые головные боли и внезапное увеличение веса при употреблении обычных порций еды», — рассказала врач-эндокринолог.
Эксперт рекомендует прежде всего начать заниматься силовыми тренировками, которые помогают укреплять и наращивать мышечную массу. Благодаря мышцам ускоряется и сжигание жира.
Еще один проверенный способ — потреблять меньше калорий, особенно в те дни, когда уровень физической активности оказывается очень низким.
Также следует употреблять в пищу нутриенты, способствующие активизации метаболических механизмов. Так, в дни повышенной физической активности нужно есть больше белка.
Стоит обратить внимание и на полезные жиры — авокадо, орехи, нерафинированные растительные масла.