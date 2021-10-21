Медики рассказали, как распознать ковидный кашель

По словам врачей, около 68% заболевших ковидом жаловались на сухой кашель.
«Это второй по распространенности признак инфекции. У пациентов с коронавирусом он часто бывает „глубоким, исходящим из легких“, а также без мокроты», — говорится в статье.
Симптом также может свидетельствовать о других недугах, спровоцированных аллергией, курением, астмой или, например, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.
Медики рекомендовали не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу.
При продолжительном кашле, лихорадке, утрате обоняния и вкуса нужно пройти ПЦР-тест для выявления коронавируса.
Ранее российский врач описал типичного пациента ковидного госпиталя.