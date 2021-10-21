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Здоровье

Медики рассказали, как распознать ковидный кашель

Врачи назвали сухой кашель признаком COVID-19 и рекомендовали не заниматься самодиагностикой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.

Болезнь. Кашель.
Болезнь. Кашель.
Pixabay.com

По словам врачей, около 68% заболевших ковидом жаловались на сухой кашель.

«Это второй по распространенности признак инфекции. У пациентов с коронавирусом он часто бывает „глубоким, исходящим из легких“, а также без мокроты», — говорится в статье.

Симптом также может свидетельствовать о других недугах, спровоцированных аллергией, курением, астмой или, например, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Медики рекомендовали не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу.

При продолжительном кашле, лихорадке, утрате обоняния и вкуса нужно пройти ПЦР-тест для выявления коронавируса.

Ранее российский врач описал типичного пациента ковидного госпиталя.

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