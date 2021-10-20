Типичного пациента ковидного госпиталя описал российский врач

Купрейчик написал: «Портрет пациента остается неизменным: госпитализированный пациент (пол не важен) — это обычно человек старше 50 лет, с как минимум одной хронической болезнью (чаще всего ожирение, диабет, гипертония), непривитый, не болевший ранее».
Добавил: в последнее время с ковидом часто госпитализируют и молодых россиян. По его словам, вирус адаптируется к организму человека. При этом, уточнил, летальные исходы среди молодежи — по-прежнему редкость.
Василий Купрейчик,
врач коронавирусного госпиталя № 40 в Коммунарке:
Статистически у молодых меньше тяжелых хронических болезней. Плюс молодые сегодня лучше занимаются своим здоровьем, чем люди 30−40 лет назад.
Также Василий Купрейчик не смог «развенчать миф, будто вакцинированных от ковида в больницах больше, чем невакцинированных».
Василий Купрейчик,
врач коронавирусного госпиталя № 40 в Коммунарке:
На то они и социальные сети с их неверящими людьми. Безусловно не могу развенчать этот миф. Как я должен это сделать? Сказать? Не поверят. Показать графики? Скажут, что все подтасовано, куплено. Поклясться? Скажут что ничего святого во мне нет, а еще врач. Поэтому, к моему великому сожалению, я не смогу развенчать такой миф.