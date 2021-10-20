Типичного пациента ковидного госпиталя описал российский врач

«Так или иначе общество получит свой иммунитет. Просто заплатит оно за этот коллективный иммунитет ценой своего здоровья», — написал на личной странице в Facebook врач Коммунарки Василий Купрейчик. Специалист рассказал, как определить пациента, госпитализированного с COVID-19.

Купрейчик написал: «Портрет пациента остается неизменным: госпитализированный пациент (пол не важен) — это обычно человек старше 50 лет, с как минимум одной хронической болезнью (чаще всего ожирение, диабет, гипертония), непривитый, не болевший ранее».

Добавил: в последнее время с ковидом часто госпитализируют и молодых россиян. По его словам, вирус адаптируется к организму человека. При этом, уточнил, летальные исходы среди молодежи — по-прежнему редкость.

Василий Купрейчик,

врач коронавирусного госпиталя № 40 в Коммунарке:

Статистически у молодых меньше тяжелых хронических болезней. Плюс молодые сегодня лучше занимаются своим здоровьем, чем люди 30−40 лет назад.

Также Василий Купрейчик не смог «развенчать миф, будто вакцинированных от ковида в больницах больше, чем невакцинированных».

Коронавирус. unsplash.com

Василий Купрейчик,

врач коронавирусного госпиталя № 40 в Коммунарке: