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Здоровье

Типичного пациента ковидного госпиталя описал российский врач

«Так или иначе общество получит свой иммунитет. Просто заплатит оно за этот коллективный иммунитет ценой своего здоровья», — написал на личной странице в Facebook врач Коммунарки Василий Купрейчик. Специалист рассказал, как определить пациента, госпитализированного с COVID-19.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Купрейчик написал: «Портрет пациента остается неизменным: госпитализированный пациент (пол не важен) — это обычно человек старше 50 лет, с как минимум одной хронической болезнью (чаще всего ожирение, диабет, гипертония), непривитый, не болевший ранее».

Добавил: в последнее время с ковидом часто госпитализируют и молодых россиян. По его словам, вирус адаптируется к организму человека. При этом, уточнил, летальные исходы среди молодежи — по-прежнему редкость.

Василий Купрейчик,
врач коронавирусного госпиталя № 40 в Коммунарке:

Статистически у молодых меньше тяжелых хронических болезней. Плюс молодые сегодня лучше занимаются своим здоровьем, чем люди 30−40 лет назад.

Также Василий Купрейчик не смог «развенчать миф, будто вакцинированных от ковида в больницах больше, чем невакцинированных».

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Василий Купрейчик,
врач коронавирусного госпиталя № 40 в Коммунарке:

На то они и социальные сети с их неверящими людьми. Безусловно не могу развенчать этот миф. Как я должен это сделать? Сказать? Не поверят. Показать графики? Скажут, что все подтасовано, куплено. Поклясться? Скажут что ничего святого во мне нет, а еще врач. Поэтому, к моему великому сожалению, я не смогу развенчать такой миф.

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