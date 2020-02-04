Медики рассказали, какие продукты губят иммунитет

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала « Вечерней Москве » о продуктах, которые вредят иммунитету человека.

Говоря о поддержке иммунитета в период простудных заболеваний, Соломатина разъяснила, какие продукты негативно влияют на организм, а какие, напротив, будут полезны в зимний и весенний периоды.

«Самыми вредными продуктами, которые губят иммунитет, являются сахар, животный белок и алкоголь. Сахар, помимо того, что провоцирует диабет, блокирует образование белых кровяных телец, иммунная система страдает», — пояснила диетолог.

Также важен способ обработки продуктов. При этом, как она указала, более полезны продукты, которые не подвергались термической агрессивной обработке.

«Системное воспаление провоцируют продукты, приготовленные во фритюре. Вредно чрезмерное употребление животного белка — красного мяса. Алкоголь выводит жидкость. Вредны и продукты, которые, меняют ph желудочного сока, например, усилители вкуса — глутамат натрия», — рассказала Соломатина.

Повышают иммунитет витамин D (это печень трески, яйца, семечки), витамин А, защищающий нашу слизистую от пересыхания, кисломолочные продукты и овощи.

Диетолог подчеркнула, что если в норме микрофлора, то иммунитет будет сильнее.