Медики рассказали о пяти основных симптомах стресса

Стресс стал обыденным спутником жизни современного человека. Работа, споры с коллегами, негативные эмоции и сложные отношения с родными — все это способствует развитию этой болезни. Ученые рассказали о том, какие симптомы могут указать, что у вас стресс, пишут «Актуальные новости».

Женщина. Стресс. Не слышу. Не вижу

1. Боль в груди. Особенно боль в области сердца, часто возникает у людей, готовых «сломаться».

2 Пульсация в голове. Ее чувствуют эмоционально слабые люди, когда теряют контроль над ситуацией. Чтобы восстановить силы, достаточно отпустить проблему.

3. Напряжение в шее и плечах указывает на перегрузку и большую ответственность, взваленную на одного человека.

4. Проблемы с дыханием возникают из-за сильного стресса, поэтому стоит перестать сдерживать чувства.

5. Бессоница также может быть вызвана предчувствием грядущих перемен.

Медики советуют не переживать в одиночку все, а лучше поделиться своими тревогами с родными.