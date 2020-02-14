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Здоровье

Медики рассказали об опасности ранней весны

Кардиолог Юрий Конев рассказал «Вечерней Москве», для кого может представлять опасность приход ранней весны и что необходимо сделать, чтобы сохранить здоровье.

Прелести нашей весны.
Прелести нашей весны.
опубликовано на obhohocheshsya.com

Конев отметил, что наиболее чувствительными к изменениям погоды являются люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. В особой группе риска также находятся люди преклонного возраста.

«Известно, что большинство инфарктов происходит в период либо аномально плюсовых погодных показателей, либо при резких скачках атмосферного давления», — пояснил он.

Медик предупредил, что в периоды скачков атмосферного давления люди из групп риска могут столкнуться с головной болью, обострением сосудистых заболеваний, болью в сердце и суставах.

Впрочем, заверил Конев, организм можно подготовить к резким изменениям погоды.

«Если обещают аномальные погодные условия, необходимо уменьшить количество физических нагрузок, принять прописанные врачом таблетки. «, — заключил Конев.

Также стоит отказаться от употребления алкогольных напитков, курения.

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