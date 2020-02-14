Медики рассказали об опасности ранней весны

Конев отметил, что наиболее чувствительными к изменениям погоды являются люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. В особой группе риска также находятся люди преклонного возраста.
«Известно, что большинство инфарктов происходит в период либо аномально плюсовых погодных показателей, либо при резких скачках атмосферного давления», — пояснил он.
Медик предупредил, что в периоды скачков атмосферного давления люди из групп риска могут столкнуться с головной болью, обострением сосудистых заболеваний, болью в сердце и суставах.
Впрочем, заверил Конев, организм можно подготовить к резким изменениям погоды.
«Если обещают аномальные погодные условия, необходимо уменьшить количество физических нагрузок, принять прописанные врачом таблетки. «, — заключил Конев.
Также стоит отказаться от употребления алкогольных напитков, курения.