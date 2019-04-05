Медики рассказали, сколько чашек кофе и чая можно пить в день

Врач московской больницы № 71 Александр Мясников пояснил, что 400 мг — это примерно три-четыре чашки кофе или четыре-шесть чашек чая.
Причем полный отказ от кофе может спровоцировать мигренозный приступ, отмечает Мясников.
«У любителей кофе реже встречается болезнь Паркинсона. Также снижается резистентность тканей к инсулину, что препятствует развитию диабета. В разумных количествах кофе безопасен даже гипертоникам», — добавил медик.
Беременным больше одной чашки кофе в день врач не рекомендует — ничего страшного, конечно, не произойдет, но возможно повышение активности плода.