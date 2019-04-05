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Здоровье

Медики рассказали, сколько чашек кофе и чая можно пить в день

Московский врач назвал допустимое для человека количество кофе и чая в день, пишет «Вечерняя Москва». Без вреда для здоровья можно ежедневно потреблять до 400 мг кофеина.

Кофе.
Кофе.
СС0

Врач московской больницы № 71 Александр Мясников пояснил, что 400 мг — это примерно три-четыре чашки кофе или четыре-шесть чашек чая.

Причем полный отказ от кофе может спровоцировать мигренозный приступ, отмечает Мясников.

«У любителей кофе реже встречается болезнь Паркинсона. Также снижается резистентность тканей к инсулину, что препятствует развитию диабета. В разумных количествах кофе безопасен даже гипертоникам», — добавил медик.

Беременным больше одной чашки кофе в день врач не рекомендует — ничего страшного, конечно, не произойдет, но возможно повышение активности плода.

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