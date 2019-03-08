Медики выявили эффективные методы борьбы с депрессией

Медики рассказали о самых действенных способах борьбы с депрессией, пишет издание Оane.ws. Советы касаются спорта, питания и проведения дня.

Согласно последним исследованиям, один час в неделю физических упражнений может уменьшить симптомы депрессии. Специалисты рекомендуют посетить спортзал, пробежаться, покататься на велосипеде.

К методам относят получение дневной дозы утреннего солнца, особенно это касается осеннего и зимнего периода. Специалисты советуют также вести дневник и отмечать там позитивные моменты, которые произошли в течение дня.

По словам экспертов, стоит меньше есть мяса и субпродуктов, но больше употреблять овощей, фруктов и зелени. Немалое значение имеет хороший сон, который поможет избавиться от депрессии. В списке методов можно встретить также чтение книг и использование ароматических масел.