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Здоровье

Медики выявили неожиданные лечебные свойства водки

По мнению специалистов, водка — эффективный способ лечения остеохондроза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «МедикФорум».

Пробирки. В лаборатории.
Пробирки. В лаборатории.
СС0

При обострении остеохондроза специалисты рекомендуют делать водочные компрессы. Они помогут снять отеки, прогреть больную область и, как следствие, снизить боль.

Отмечается, что остеохондроз поражает каждого третьего жителя планеты. У людей с этим диагнозом болят спина и шея, иногда — плечи и даже руки.

При остеохондрозе стираются диски между позвонками. Неправильное питание или упражнения могут усугублять ситуацию. Людям с остеохондрозом нельзя употреблять спиртные напитки и табак, поскольку из-за них может замедляться проходимость крови по сосудам.

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