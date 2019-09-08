Медики выявили неожиданные лечебные свойства водки

При обострении остеохондроза специалисты рекомендуют делать водочные компрессы. Они помогут снять отеки, прогреть больную область и, как следствие, снизить боль.
Отмечается, что остеохондроз поражает каждого третьего жителя планеты. У людей с этим диагнозом болят спина и шея, иногда — плечи и даже руки.
При остеохондрозе стираются диски между позвонками. Неправильное питание или упражнения могут усугублять ситуацию. Людям с остеохондрозом нельзя употреблять спиртные напитки и табак, поскольку из-за них может замедляться проходимость крови по сосудам.