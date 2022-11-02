Медицинский центр «Медлайн», специализирующийся на урологии и проктологии, расширил спектр предоставляемых услуг

Медицинский центр «Медлайн» уже более шести лет успешно работает в краевой столице. О том, какую помощь здесь можно получить сейчас, и об особенностях работы центра рассказала директор «Медлайна» Светлана Ананина.

Светлана Ананина Медицинский центр «Медлайн» «В нашем центре принимают специалисты по таким направлениям, как эндоскопия, гастроэнтерология, гинекология, неврология, терапия, ультразвуковая диагностика. Получить квалифицированную помощь, а также сдать анализы и пройти диагностическое исследование можно в день обращения», — рассказала Светлана Ананина.



Медицинский центр оснащён современным оборудованием для предоставления пациентам достоверной и полноценной диагностики, лечения, а также для проведения амбулаторных операций общехирургического, проктологического и урологического профилей. Кроме того, в «Медлайне» предоставляют услуги дневного стационара.

Светлана Анатольевна рассказала, что только в медицинском центре «Медлайн» проводится специальная операция под ультразвуком по лечению геморроя, и она пользуется высоким спросом у пациентов, потому что требует минимального реабилитационного периода. Проводится такая операция на дорогостоящем оборудовании и выполняется высококвалифицированными врачами хирургами-колопроктологами.

Геморрой — это одно из тех заболеваний, о которых не принято говорить вслух, но от него страдают примерно 15% людей во всём мире. А ещё 70% могут испытывать те или иные проявления геморроидальной болезни время от времени.

Ежегодно в «Медлайн» обращаются до 20 тысяч пациентов с проктологическими проблемами. И геморроидальная болезнь стоит на первом месте. Сидячая работа, вождение автомобиля, малоподвижный образ жизни неизбежно приводят к затруднению оттока крови из геморроидальных сплетений. Вредные привычки и неправильное питание также влияют на систему кровообращения всего организма.

Наиболее подвержено геморрою молодое, трудоспособное население, среди которого эти факторы риска встречаются чаще всего. Нельзя исключать и наследственный фактор. Но, к счастью, способов лечения существует много. Как объяснила директор «Медлайн», методы зависят от стадии развития болезни.

Директор «Медлайн» также отмечает, что на услуги центра действуют постоянные акции, благодаря которым лечение стало для пациентов более доступным. Центр работает с 08:00 до 20:00 по будням и с 08:00 до 17:00 в субботу и воскресенье.

Первичный приём проктолога — 500 руб.

Первичный приём уролога — 700 руб.

Приём гинеколога + УЗИ малого таза — 950 руб.

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