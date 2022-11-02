2 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Медицинский центр «Медлайн», специализирующийся на урологии и проктологии, расширил спектр предоставляемых услуг

«Медлайн» теперь принимает пациентов с заболеваниями гинекологического, гастроэнтерологического и неврологического профиля.

Медицинский центр оснащён современным оборудованием.
Медицинский центр оснащён современным оборудованием.
Медицинский центр «Медлайн»

Медицинский центр «Медлайн» уже более шести лет успешно работает в краевой столице. О том, какую помощь здесь можно получить сейчас, и об особенностях работы центра рассказала директор «Медлайна» Светлана Ананина.

Светлана Ананина
Светлана Ананина
Медицинский центр «Медлайн»

«В нашем центре принимают специалисты по таким направлениям, как эндоскопия, гастроэнтерология, гинекология, неврология, терапия, ультразвуковая диагностика. Получить квалифицированную помощь, а также сдать анализы и пройти диагностическое исследование можно в день обращения», — рассказала Светлана Ананина.


Медицинский центр оснащён современным оборудованием для предоставления пациентам достоверной и полноценной диагностики, лечения, а также для проведения амбулаторных операций общехирургического, проктологического и урологического профилей. Кроме того, в «Медлайне» предоставляют услуги дневного стационара.

Светлана Анатольевна рассказала, что только в медицинском центре «Медлайн» проводится специальная операция под ультразвуком по лечению геморроя, и она пользуется высоким спросом у пациентов, потому что требует минимального реабилитационного периода. Проводится такая операция на дорогостоящем оборудовании и выполняется высококвалифицированными врачами хирургами-колопроктологами.

Геморрой — это одно из тех заболеваний, о которых не принято говорить вслух, но от него страдают примерно 15% людей во всём мире. А ещё 70% могут испытывать те или иные проявления геморроидальной болезни время от времени.

Ежегодно в «Медлайн» обращаются до 20 тысяч пациентов с проктологическими проблемами. И геморроидальная болезнь стоит на первом месте. Сидячая работа, вождение автомобиля, малоподвижный образ жизни неизбежно приводят к затруднению оттока крови из геморроидальных сплетений. Вредные привычки и неправильное питание также влияют на систему кровообращения всего организма.

Наиболее подвержено геморрою молодое, трудоспособное население, среди которого эти факторы риска встречаются чаще всего. Нельзя исключать и наследственный фактор. Но, к счастью, способов лечения существует много. Как объяснила директор «Медлайн», методы зависят от стадии развития болезни.

Директор «Медлайн» также отмечает, что на услуги центра действуют постоянные акции, благодаря которым лечение стало для пациентов более доступным. Центр работает с 08:00 до 20:00 по будням и с 08:00 до 17:00 в субботу и воскресенье.

  • Первичный приём проктолога — 500 руб.
  • Первичный приём уролога — 700 руб.
  • Приём гинеколога + УЗИ малого таза — 950 руб.
  • Комплекс колоно­ско­пия + ФГДС со скидкой 30%
  • Скидка на УЗИ и дуплекс сосудов в четверг 20%

Указанные цены и скидки действуют до 30 ноября 2022 г.

Чтобы получить скидку, назовите слово «Край» оператору или администратору.

Адрес: г. Барнаул, ул. Партизанская, 92, пом. Н8.

Тел. (3852) 99−20−22

Сайт: barnaul.medline.pro


Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

  • Реклама #313986
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость