Медведев поручил отменить уголовное наказание для врачей за ошибки с обезболивающими

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минюсту проработать отмену уголовных наказаний для врачей и фармацевтических работников за нарушение правил оборота обезболивающих препаратов. Об этом сказано в опубликованном на сайте правительства списке поручений Медведева после встречи с членами совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Теперь Минюст вместе с Минздравом, МВД и Верховным судом должны до 10 февраля "определить возможные пути декриминализации деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности".
По данным опроса врачей в 37 регионах России, до 40% медиков опасаются привлечения к уголовной ответственности за выписывание наркотических препаратов, 15,6% не уверены в своих знаниях о лечении боли, а 82% рассказали о законодательных сложностях и чрезмерном количестве подписей и печатей при оформлении наркотических препаратов. А 50% опрошенных пациентов и их близких отметили, что назначенные лекарства не помогают, 32,5% сообщили о том, что врач говорил "боль надо терпеть", пишут "Ведомости".
Сейчас, согласно ч. 1 ст. 228.2 УК РФ, за нарушение правил оборота наркотических или психотропных веществ предусматривается наказание в виде штрафа до 120 000 руб. или в размере заработка за период до года либо обязательные работы до 360 часов с лишением права занимать определенные должности до трех лет.
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