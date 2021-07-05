Меньше мяса. Эксперт рассказал, как лучше питаться во время лечения COVID-19

Во время лечения коронавирусной инфекции и во время восстановления после болезни главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян советует заменить мясо рыбой и молочными продуктами. Это способствует выработке антител к вирусу, пишет ТАСС.

Нужно готовить легкоусвояемую пищу с меньшим содержанием животных жиров, чтобы не «нагружать» организм.

«Снизить потребление именно мяса, заменить рыбой и молочной продукцией, которая легче усваивается, а по полноценности белка они эквивалентны. Во время болезни и после», — рассказал ученый.

Также эксперт рекомендует пить много воды — не меньше двух литров жидкости в разных формах. Можно пить минеральную воду, но не газированную.

Питание для восстановления после болезни должно быть полноценным, голодать ни в коем случае не нужно и не стоит забывать о витаминах, подчеркнул Тутельян.