Меньше мяса. Эксперт рассказал, как лучше питаться во время лечения COVID-19

Нужно готовить легкоусвояемую пищу с меньшим содержанием животных жиров, чтобы не «нагружать» организм.
«Снизить потребление именно мяса, заменить рыбой и молочной продукцией, которая легче усваивается, а по полноценности белка они эквивалентны. Во время болезни и после», — рассказал ученый.
Также эксперт рекомендует пить много воды — не меньше двух литров жидкости в разных формах. Можно пить минеральную воду, но не газированную.
Питание для восстановления после болезни должно быть полноценным, голодать ни в коем случае не нужно и не стоит забывать о витаминах, подчеркнул Тутельян.