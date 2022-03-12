Меньше тысячи заболевших выявили за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 12 марта, зарегистрировали 941 новых случаев заболевания коронавирусом и 20 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 252 696 человек, в том числе 38 058 детей. Выздоровели 232 703 человека, умерли 9 729 человек.

По состоянию на 11 марта в ковидгоспиталях находятся 1879 человек с коронавирусной инфекцией и 191 пациент с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 417, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 175.

71 человек — бессимптомные вирусоносители. 156 пациентов с вирусной пневмонией лечатся на дому.

Новые случаи