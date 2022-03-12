Меньше тысячи заболевших выявили за сутки в Алтайском крае

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 252 696 человек, в том числе 38 058 детей. Выздоровели 232 703 человека, умерли 9 729 человек.
По состоянию на 11 марта в ковидгоспиталях находятся 1879 человек с коронавирусной инфекцией и 191 пациент с вирусной пневмонией.
Количество тяжелобольных — 417, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 175.
71 человек — бессимптомные вирусоносители. 156 пациентов с вирусной пневмонией лечатся на дому.
Новые случаи
Барнаул — 284; Алейск — 5; Алейский район — 2; Алтайский район — 8; Баевский район — 9; Бийск — 46; Бийский район — 2; Благовещенский район — 13; Бурлинский район — 7; Быстроистокский район — 16; Волчихинский район — 3; Егорьевский район — 8; Ельцовский район — 1; Завьяловский район — 25; Залесовский район — 6; Заринск — 22; Заринский район — 6; Змеиногорский район — 7; Зональный район — 1; Калманский район — 14; г. Камень-на-Оби — 24; Каменский район — 3; Косихинский район — 4; Красногорский район — 5; Краснощековский район — 2; Крутихинский район — 2; Кытмановский район — 1; Локтевский район — 13; Мамонтовский район — 16; Михайловский район — 5; Немецкий наиональный район — 15; Новичихинский район — 7; Новоалтайск — 14; Павловский район — 30; Панкрушихинский район — 9; Первомайский район — 16; Петропавловский район — 23; Поспелихинский район — 2; Ребрихинский район — 6; Родинский район — 16; Романовский район — 5; Рубцовск — 42; Славгород — 44; Смоленский район — 10; Солонешенский район — 1; Табунский район — 10; Тальменский район — 29; Тогульский район — 4; Топчихинский район — 26; Троицкий район — 18; Тюменцевский район — 13; Усть — Калманский район — 18; Усть-Пристанский район — 1; Чарышский район — 6; Шипуновский район — 16.