Мэр Красноярска заразился коронавирусной инфекцией

Выяснилось, что старшая дочь была в контакте с инфицированным, поэтому вся семья сдала тесты. COVID-19 выявлен пока у двоих.

Еремин сообщил, что чувствует себя нормально и находится на изоляции.

«Ну что ж, вирусные „пули“ свистят всё чаще и ближе. Теперь задело и меня. <…> Теперь телефон — мой лучший друг, даже с семьей приходится перезваниваться из разных комнат», — написал в Instagram градоначальник 20 октября.

На сегодняшний день в Красноярском крае зарегистрированы 23 194 случая заболевания COVID-19, пишет bfm.ru. По этому показателю регион занимает первое место в Сибири.