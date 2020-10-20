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Здоровье

Мэр Красноярска заразился коронавирусной инфекцией

Мэр Красноярска Сергей Еремин и его дочь заболели коронавирусом.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Выяснилось, что старшая дочь была в контакте с инфицированным, поэтому вся семья сдала тесты. COVID-19 выявлен пока у двоих.

Еремин сообщил, что чувствует себя нормально и находится на изоляции.

«Ну что ж, вирусные „пули“ свистят всё чаще и ближе. Теперь задело и меня. <…> Теперь телефон — мой лучший друг, даже с семьей приходится перезваниваться из разных комнат», — написал в Instagram градоначальник 20 октября.

На сегодняшний день в Красноярском крае зарегистрированы 23 194 случая заболевания COVID-19, пишет bfm.ru. По этому показателю регион занимает первое место в Сибири.

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