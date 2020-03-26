Мэр Сочи попросил сограждан не приезжать на курорт

Мэр попросил также сочинцев в ближайшие дни воздержаться от посещения общественных мест.
«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал Копайгородский.
Вместо этого он призвал наслаждаться общением с близкими.
В Сочи пять официально выявленных пациентов с коронавирусом, пишет «Росбалт».
На Кубани закрыты бассейны, фитнес-центры, бани, сауны, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры и т. п.
До 7 апреля приостановлены экскурсии в Абхазию из Сочи.
25 марта президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации объявил следующую неделю нерабочей (с сохранением заработной платы). в этот же день глава государства подписал соответствующий указ.