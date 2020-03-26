Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 марта -4°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Мэр Сочи попросил сограждан не приезжать на курорт

Мэр Сочи Алексей Копайгородский на своей странице в Instagram попросил россиян не приезжать в город на следующей, нерабочей неделе.

Сочи.
Сочи.
СС0

Мэр попросил также сочинцев в ближайшие дни воздержаться от посещения общественных мест.

«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал Копайгородский.

Вместо этого он призвал наслаждаться общением с близкими.

В Сочи пять официально выявленных пациентов с коронавирусом, пишет «Росбалт».

На Кубани закрыты бассейны, фитнес-центры, бани, сауны, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры и т. п.

До 7 апреля приостановлены экскурсии в Абхазию из Сочи.

25 марта президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации объявил следующую неделю нерабочей (с сохранением заработной платы). в этот же день глава государства подписал соответствующий указ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость