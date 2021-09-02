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Здоровье

Мэр города «куснул» медаль олимпийской чемпионки и заразился ковидом

Глава Нагои Такаси Кавамура, попавший в скандал с пробой на зуб «золота» Олимпиады-2020 в Токио, болен ковидом.

Олимпийские игры.
Олимпийские игры.
СС0, alasdair massie

Заразился чиновник не в результате укуса, но сама последовательность событий вызвала бурное обсуждение.

В июле 72-летний мэр участвовал во встрече софтболистки Миу Гото, которая завоевала на Играх высшую награду.

Приветствуя чемпионку, Кавамура снял маску, нацепил себе на грудь медаль и на камеру куснул ее и повредил зубами награду.

Мэра раскритиковали за нарушение санитарных правил на публичных мероприятиях.

Он предложил компенсировать спортсменке стоимость золотой медали, но предложение не приняли. За изготовление для 20-летней победительницы новой медали заплатит Международный олимпийский комитет (МОК), пишет ТАСС.

Через месяц после инцидента у руководителя муниципалитета выявили ковид. Заразиться не слишком рьяный последователь коронавирусных ограничений мог от своего секретаря, пишет «Росбалт». Мэр болеет бессимптомно и соблюдает домашнюю изоляцию — видимо, публичная история со спортсменкой и ее медалью научила его, что лучше «предохраняться».

Между тем российская гимнастка Ангелина Мельникова сообщила в сторис, что ее, как и других участников Олимпийских игр в Токио, ждет жесткий недельный карантин перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

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