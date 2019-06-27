Меркель опять стало плохо на официальной встрече

27 июня канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Владимир Путин и Ангела Меркель на встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции.

На встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером она начала сильно дрожать, сообщает Reuters.

Пресс-секретарь канцлера заверила — здоровью госпожи Меркель ничто не угрожает, все запланированные на саммите G20 в Осаке мероприятия с ее участием пройдут по графику.

Это уже второй случай ухудшения самочувствия канцлера Германии за последние две недели, о которых стало известно, пишет «Коммерсантъ». 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине Ангела Меркель внезапно начала дрожать. Позже она подтвердила недомогание и добавила, что, возможно, оно было связано с обезвоживанием.

Официальной информации о возможных проблемах со здоровьем у госпожи Меркель нет.