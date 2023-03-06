Международный день зубного. Поздравления в прозе, стихах и смс

Всех стоматологов, дантистов

Мы поздравляем от души,

Их ценим мы и уважаем,

Хоть не всегда мы к ним спешим…

Сложна работа и важна их,

Не шутка — зубы ведь лечить,

Мы в праздник им пообещаем

Хоть раз в полгода приходить!

Стоматолог! Ты нам дорог,

Если нервик оголен.

Мы спешим к тебе на крыльях.

Ты бываешь удивлен?



Забывай про бормашину,

Радуйся и веселись!

Бесподобные картины

Пусть подарит тебе жизнь!