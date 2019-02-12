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10 мифов о псориазе

Прокомментировала врач-дерматолог Кархова Вероника Валерьевна.

Врач-дерматолог Кархова Вероника Валерьевна.
Врач-дерматолог Кархова Вероника Валерьевна.
Дмитрий Лямзин
Миф первый
  • Псориаз — очень редкое заболевание.

В России — от 2 до 3% от всего населения болеют псориазом. В городах процент заболевания выше, чем в сельских поселениях. В Москве, по экспертным оценкам, около полумиллиона больных псориазом, то есть 5%. Город, стрессы, экология — все это оказывает влияние. К примеру, в Швеции, Финляндии, Норвегии, где уровень жизни достаточно высокий, медицина и экология неплохие, очень много больных псориазом.

Миф второй
  • Дети не болеют псориазом, только взрослые.

Первые проявления заболевания могут проявиться в любом возрасте. Обычно это переходный возраст у подростков. Известны случаи, когда эта болезнь впервые стартовала в пожилом возрасте или раннем детском возрасте.

Миф третий
  • Болезнь можно «перерасти» — и она пройдет.

Сам по себе псориаз не исчезает. Он может «заснуть» на какой-то период, иногда на несколько лет, но в любой момент стресс или иной неприятный фактор может спровоцировать обострение.

Миф четвертый
  • Псориаз обязательно передаётся по наследству.

Статистика такая: если один из родителей болен псориазом, то вероятность того, что заболеет ребенок, конечно, выше, чем в популяции в целом — 10−12%, но не 90. Если оба родителя больны, тогда — более 50%.

Миф пятый
  • Псориаз развивается у людей, пренебрегающих гигиеной или ведущих асоциальный образ жизни.

Псориаз встречается повсеместно- независимо от пола, возраста и социального положения. Псориазом болели великие люди: Джон Дэвисон Рокфеллер, Генри Форд, Владимир Набоков.

Миф шестой
  • Псориаз-заразное заболевание.

Псориаз — аутоиммунное заболевание, причины которого ещё до конца не изучены. Тем не менее давно доказано, что природа этой болезни неинфекционная, и поэтому заразиться ею нельзя никаким путём.

Миф седьмой
  • Обострения псориаза невозможно предугадать, и профилактики поэтому нет.

Правда. Самая лучшая профилактика- это вести здоровый образ жизни: не употреблять алкоголь, отказаться от курения, следить за питанием. В современном мире человеку трудно ограничить себя от стрессов, однако можно найти способы избавления от них: занятие спортом, прогулки на свежем воздухе. Одним из факторов, провоцирующих обострение, является заболевание горла-ангина.

Миф восьмой
  • Псориаз может вылечить психотерапевт.

Больным псориазом зачастую действительно требуется помощь психотерапевта, но полностью вылечить заболевание он не сможет. Псориаз имеет так называемый «порочный круг» когда стресс порождает обострение, обострение, в свою очередь доставляет дискомфорт в целом ухудшает качество жизни человека, оказывает угнетающее влияние на психоэмоциональное состояние. Именно с этим и поможет справится психотерапевт.

Миф девятый
  • Болезнь хорошо поддается лечению народными методами.

Народные методики довольно многочисленны и иногда просто поражают своей изобретательностью. Но не стоит забывать, что прежде всего псориаз-кожное заболевание, лечение которого должно проходить под наблюдением врача-дерматолога. Самостоятельное использование народных методов не всегда оказывает положительный эффекта, а может и усугубить состояние.

Миф десятый
  • Псориаз неизлечим, поэтому и стараться его лечить не стоит — бесполезно.

Псориаз действительно неизлечим (за исключением редких и непонятных науке случаев самоизлечения). Но лечиться тем не менее необходимо. Чем раньше выявлено заболевание и начато лечение, тем выше шансы достижения длительной ремиссии. Современные методы лечения позволяют держать заболевание под контролем.

ООО «Псориаз Центр Барнаул»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 40

Телефон: 8 (3852)25−14−35

Сайт: psoriaz22.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Медицинская лицензия ЛО-22−01−004958 от 27 апреля 2018. ИНН 2225186478. ОГРН 1172225041670

Источнки: Псориаз Центр Барнаул
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