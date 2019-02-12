10 мифов о псориазе

Миф первый

Псориаз — очень редкое заболевание.

В России — от 2 до 3% от всего населения болеют псориазом. В городах процент заболевания выше, чем в сельских поселениях. В Москве, по экспертным оценкам, около полумиллиона больных псориазом, то есть 5%. Город, стрессы, экология — все это оказывает влияние. К примеру, в Швеции, Финляндии, Норвегии, где уровень жизни достаточно высокий, медицина и экология неплохие, очень много больных псориазом.