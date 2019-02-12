10 мифов о псориазе

- Псориаз — очень редкое заболевание.
В России — от 2 до 3% от всего населения болеют псориазом. В городах процент заболевания выше, чем в сельских поселениях. В Москве, по экспертным оценкам, около полумиллиона больных псориазом, то есть 5%. Город, стрессы, экология — все это оказывает влияние. К примеру, в Швеции, Финляндии, Норвегии, где уровень жизни достаточно высокий, медицина и экология неплохие, очень много больных псориазом.
- Дети не болеют псориазом, только взрослые.
Первые проявления заболевания могут проявиться в любом возрасте. Обычно это переходный возраст у подростков. Известны случаи, когда эта болезнь впервые стартовала в пожилом возрасте или раннем детском возрасте.
- Болезнь можно «перерасти» — и она пройдет.
Сам по себе псориаз не исчезает. Он может «заснуть» на какой-то период, иногда на несколько лет, но в любой момент стресс или иной неприятный фактор может спровоцировать обострение.
- Псориаз обязательно передаётся по наследству.
Статистика такая: если один из родителей болен псориазом, то вероятность того, что заболеет ребенок, конечно, выше, чем в популяции в целом — 10−12%, но не 90. Если оба родителя больны, тогда — более 50%.
- Псориаз развивается у людей, пренебрегающих гигиеной или ведущих асоциальный образ жизни.
Псориаз встречается повсеместно- независимо от пола, возраста и социального положения. Псориазом болели великие люди: Джон Дэвисон Рокфеллер, Генри Форд, Владимир Набоков.
- Псориаз-заразное заболевание.
Псориаз — аутоиммунное заболевание, причины которого ещё до конца не изучены. Тем не менее давно доказано, что природа этой болезни неинфекционная, и поэтому заразиться ею нельзя никаким путём.
- Обострения псориаза невозможно предугадать, и профилактики поэтому нет.
Правда. Самая лучшая профилактика- это вести здоровый образ жизни: не употреблять алкоголь, отказаться от курения, следить за питанием. В современном мире человеку трудно ограничить себя от стрессов, однако можно найти способы избавления от них: занятие спортом, прогулки на свежем воздухе. Одним из факторов, провоцирующих обострение, является заболевание горла-ангина.
- Псориаз может вылечить психотерапевт.
Больным псориазом зачастую действительно требуется помощь психотерапевта, но полностью вылечить заболевание он не сможет. Псориаз имеет так называемый «порочный круг» когда стресс порождает обострение, обострение, в свою очередь доставляет дискомфорт в целом ухудшает качество жизни человека, оказывает угнетающее влияние на психоэмоциональное состояние. Именно с этим и поможет справится психотерапевт.
- Болезнь хорошо поддается лечению народными методами.
Народные методики довольно многочисленны и иногда просто поражают своей изобретательностью. Но не стоит забывать, что прежде всего псориаз-кожное заболевание, лечение которого должно проходить под наблюдением врача-дерматолога. Самостоятельное использование народных методов не всегда оказывает положительный эффекта, а может и усугубить состояние.
- Псориаз неизлечим, поэтому и стараться его лечить не стоит — бесполезно.
Псориаз действительно неизлечим (за исключением редких и непонятных науке случаев самоизлечения). Но лечиться тем не менее необходимо. Чем раньше выявлено заболевание и начато лечение, тем выше шансы достижения длительной ремиссии. Современные методы лечения позволяют держать заболевание под контролем.
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