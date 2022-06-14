Склады предприятия «Аптеки Алтая» хранят льготные медикаменты на несколько миллиардов рублей. Это единственная в крае государственная аптечная сеть. О социальном и коммерческом сегменте аптечной работы, ценах, дефицитах и производстве лекарств рассказала в гостях у «СК» директор сети Ольга Калита.

Курс на объединение

— Несколько лет назад началась реорганизация «Аптек Алтая», к вам присоединились отдельные муниципальные и государственные унитарные аптечные предприятия. В чем суть этого объединения , и какова его цель?

— Такая стратегия при поддержке правительства позволила перевести обанкротившиеся муниципальные аптеки в краевое предприятие и гарантировала наличие необходимого перечня препаратов в городах и районах края. В Бийске в прошлом году к нам перешли четыре аптеки, а также аптеки в Чарышском, Тогульском, Павловском районах.

Теперь мы — действительно единственная аптечная организация, которая подчиняется региональному министерству здравоохранения, ровно так же, как ему подчиняется любая государственная поликлиника или больница.

Укрупнение государственной аптечной сети и присутствие ее в каждом районе края необходимо. Это оправдывает себя в разных, так скажем, жизненных ситуациях. К примеру, в первую волну коронавируса частные аптеки продавали лекарства по бешеным ценам, по 30 упаковок в руки, а мы работали согласно установленным правилам, не делая излишних наценок и доставляя препараты во все уголки региона.

В крае не было проблем и с вакциной против коронавируса, ее доставляли на нашу складскую базу. Даже не представляю, как обходились другие регионы, где таких складов нет.

«Аптеки Алтая». Дмитрий Лямзин.

Есть и еще один нюанс: коммерческие сети не берут на себя ответственность за льготников. Это, во-первых, сложный документооборот. А, во-вторых, что такое для льготника или его родственника не получить лекарство прямо сейчас? У нас есть отложенный спрос, когда товар еще не доехал до аптеки, но будет завтра, послезавтра, через два дня. Все эмоции в этом случае выливаются на фармацевта.

«Аптеки Алтая» на сегодняшний день — стабильное рентабельное предприятие. Что касается частных аптек, нашу долю рынка никто не считал, однако мы делали примерный расчет по дистрибьюторам и отгрузкам — ориентировочно мы занимаем 4% розничных продаж.

Частные сети, конечно, крупнее и более выражены на рынке, но зато мы — единственные, кто обеспечивает лекарствами все льготные категории населения. Все медикаменты хранятся у нас, в том числе по высокозатратным нозологиям и паллиативной помощи, а также специализированное детское питание.

Цифра 133 аптеки в 10 городах края и 44 районах края входят в предприятие «Аптеки Алтая». На остальной территории льготным обеспечением населения занимаются муниципальные аптеки и частные предприятия по договору.

«Аптеки Алтая». Дмитрий Лямзин.

Регуляторы цены

— Помимо льготного обеспечения , у вас ведь есть еще и коммерческая часть работы. Как выстраиваются отношения с региональным минздравом в части логистики?

— Закупками льготных препаратов и медицинских изделий занимается министерство, которое определяет, что и в каком объеме должно быть в крае. Мы в этом случае — грузополучатель: принимаем, учитываем, храним и отпускаем товар в нашу сеть.

Если мы говорим о товарах массового употребления, то, например, сахароснижающие таблетки идут в огромных объёмах — десятки тысяч упаковок. Так что мы просто раздаем их аптекам коробками, чтобы товар всегда был в наличии. Это такой опережающий заказ.

Что касается розничной, коммерческой части номенклатуры, — БАДы, витамины, другие безрецептурные препараты и изделия — аптеки сами все это заказывают у поставщиков, исходя из своих продаж.

«Аптеки Алтая». Дмитрий Лямзин.

— Какова при этом ценовая политика?

— Предельные наценки на жизненно важные препараты регулирует государство. Превышение наказуемо. У нас есть специальная программа, которая эти наценки считает автоматически — мы исключили из ценообразования и умышленное увеличение стоимости и вообще человеческий фактор.

В процентном соотношении по товарным единицам, проще говоря, упаковкам, у нас примерно 60% - это льготные медикаменты и только 40% - коммерческие.

Сейчас на наших складах площадью 4 000 кв м. постоянно хранится запас лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму 3 млрд рублей. Речь только о льготном сегменте, розничный ассортимент мы не храним, его поставляют сразу в аптеки.

Факт За 2021 год «Аптеки Алтая» перечислили в бюджет региона и внебюджетные фонды 96 млн рублей. Это крупнейший налогоплательщик.

«Аптеки Алтая». Дмитрий Лямзин.

Как рождается дефицит

— Сам министр здравоохранения и разные должностные лица много раз комментировали дефицит медикаментов , который сложился в крае после объявления санкций. Как вы видите эту проблему?

— Я работаю в фармацевтике с 2004 года и могу сказать, что разного рода дефициты были, есть и будут всегда, независимо от ситуации в стране. У этого явления множество причин.

Вернемся к ковиду. Вначале пропали маски и градусники, потом антибиотики, потому что население решило заняться самолечением и создать аптечный склад у себя дома. Заводы-изготовители просто не успевали удовлетворять этот дикий спрос. Они ведь выпускают серию медикаментов, исходя из конъюнктуры продаж прошлых лет. Следующую серию «наработать» не так просто: проверки, регистрация и еще масса нюансов. Проще говоря, от засыпки порошка в пресс до появления таблетки в аптеке может пройти от трех месяцев до полугода.

Нашумевший L-тироксин исчез по всей стране из-за ажиотажа. Есть всего два производителя этого препарата — немецкая компания Berlin-Chemie и отечественный завод «Озон». Продукцию первого раскупили за несколько дней, а второй отгрузил всю партию тому, кто первый заказал, — это одна из крупнейших аптечных сетей Москвы. Регионам уже не хватило. А вот следующую партию уже делили, можно сказать, поровну.

Тогда же у нас в стране пропал карбамазепин — противоэпилептическое средство, просто это заметило не так много людей. Зарубежное раскупили сразу, а отечественная компания давно закрыла эту линию, потому что производить его с использованием импортной субстанции невыгодно.

Директор «Аптек Алтая» Ольга Калита. Дмитрий Лямзин.

— Какие прогнозы по импортным лекарствам? Стоит ли чего-то опасаться в свете мировых событий?

— На сегодняшний день все крупные производители с площадками вне территории России, подчеркиваю, письменно подтвердили поставки своих препаратов в нашу страну. Участвуя в аукционах, Минздрав ни разу не получил отказ по причине санкций. Запрета на ввоз нет. И глобальных проблем мы не видим.

Что касается импортозамещения, то оно идет уже не первый год. Сейчас, например, линейка инсулинов у нас почти полностью российская. Раньше нареканий было больше. Мы разъясняем людям, что можно отказаться от льготы, получать ее в виде денежной выплаты и покупать те препараты, к которым привык. Только вопрос в том, что выплата составляет около 1000 рублей, а лекарства стоят несколько десятков тысяч.

Кроме того, в 44-м Федеральном законе четко прописано, что закупка препаратов возможна только по международному непатентованному наименованию, то есть, по сути, по основному химическому веществу. От того, как конкретное лекарство назовет завод-изготовитель, зарубежный или российский, действие не меняется. Закон этот, как вы понимаете, не мы придумали.

Цифра 950 млн рублей из регионального бюджета планируется потратить на обеспечение льготников в 2022 году, но до конца года сумма может быть увеличена.

«Аптеки Алтая». Дмитрий Лямзин.

По интернету и телефону

— Людям , по большому счету , все равно , что происходит с заводами и законами , они просто не могут найти в аптеке своих лекарств. Что делать?

— В 2020 году, когда ликвидировали предприятия «Аптека № 306» «Аптека № 132», мы взяли на себя закрепленную за ними справочную сеть, докупили оборудование, договорились, чтобы номер остался тем же: 635−000. Сейчас эта линия принимает порядка 1400 звонков в день, около 30% остаются непринятыми.

Эти же сотрудники «горячей линии» и приглашают пациентов получить доставленный в аптеку препарат или объясняют, почему его сейчас невозможно получить. Пытаемся расшириться, но найти специалистов трудно: нужно фармацевтическое образование и, разумеется, колоссальная стрессоустойчивость.

Цифра 533 человека работают на предприятии «Аптеки Алтая».

— Сейчас набрали популярность заказы лекарств в интернете с доставкой. Ваше предприятие ощутило эту тенденцию?

— Большая часть нашей работы — это все же жизненно важные препараты по льготам, а интернет-доставка в этом случае невозможна. Как и с сильнодействующими лекарствами. Но и падение в розничном сегменте мы не ощутили, напротив, по сравнению, с 2020—2021 годами товарооборот увеличился.

«Аптеки Алтая». Дмитрий Лямзин.

— Может быть , популярность интернет-заказов в том , что там никто не спросит рецепт…

— Я, как человек с высшим фармацевтическим образованием, против этого. Не должен человек покупать лекарства, ориентируясь на симптомы, которые есть у соседа, потому что «вот эти таблетки помогли». У всех разные сопутствующие заболевания и наследственность.

Если речь не идет о жизненно важных и сильнодействующих препаратах, то выяснить, что именно нужно (или на самом деле не нужно) покупателю — задача аптекаря. Когда человек четко называет препарат, дозировку и схему лечения и в прошлом месяце уже его покупал, конечно, мы продадим лекарство. А когда он говорит: «Я вот видел у моей бабушки таблетки такие зеленые…», это остается на совести аптечного сотрудника. Я бы в таком случае не продала, несмотря ни на какую выручку. Наш принцип такой же, как и у врачей — не навреди.

Цифра 1,65 млн льготных рецептов на сумму 2 млрд 620 млн рублей обеспечили лекарствами «Аптеки Алтая» в 2021 году.

Директор «Аптек Алтая» Ольга Калита. Дмитрий Лямзин.

Порошки и капли

— В советское время в аптеках помимо продажи лекарств занимались и изготовлением. Насколько сейчас в крае развито аптечное производство?

— Когда не было коммерческих аптек, и фармзаводов существовало не так много, в каждом районе края была аптека, которая производила препараты не только для населения, но и для больниц. Эта система утрачена недавно: еще в 2002 году, на практике в 292 аптеке на ул. Шукшина, 9-а я сама фасовала порошки. Сейчас производство нужно возрождать повсеместно.

На сегодняшний день у нашего предприятия лицензирован выпуск лекарств в Завьялове, Рубцовске и Бийске. Скоро мы начнем производство и в Барнауле. Мы целый год занимались тем, что ремонтировали, перестраивали и приводили в соответствие со стандартами аптеку № 288 на ул. Малахова. Уже подали документы на получение лицензии, и, надеюсь, к концу июня мы откроемся.

«Аптеки Алтая». Дмитрий Лямзин.

— Почему важен аптечный выпуск лекарств?

— Есть, например, дети до года с пороком сердца. Им необходимы лекарства, которые продаются только во взрослой дозировке. Самостоятельно дома такую таблетку не отломить и не отмерить нужное количество. Нужен специалист и оборудование, способное рассчитать все до сотой доли миллиграмма.

Есть еще множество препаратов, которые можно приготовить только в аптеке. Население их помнит еще с советских времен, врачи их выписывают, поэтому производство ни в коем случае нельзя терять.

Например, порошок от гриппа и простуды одной известной марки стоит около 600 рублей за 10 пакетиков. Мы можем делать такой же порошок ровно в тех же пропорциях и из тех же веществ, приобретенных у завода-изготовителя россыпью, и он будет стоить в шесть раз дешевле.

Производственная аптека № 288 станет и учебной базой, там предусмотрен специальный класс, мы заключили договоры на обучение с Барнаульским базовым медколледжем, Благовещенским медицинским техникумом и АГМУ. Важно, чтобы фармацевты и провизоры не были просто продавцами, а знали, как готовить лекарства руками.

В дальнейшем мы планируем развивать производство, в частности, думаем организовать линию по выпуску натуральной аптечной косметики. Такая практика есть у наших коллег в Оренбурге.

Факт «Аптеки Алтая» занимают третье место по объемам работы в России среди организаций, входящих в Ассоциацию государственных аптечных сетей.

«Аптеки Алтая». Дмитрий Лямзин.

«Электронные» лекарства

— Цифровизация здравоохранения помогла вам упростить процессы?

— Процесс был трудным, и он не заканчивается. На сегодняшний день только 30% рецептов осталось на бумажном носителе, все остальное — электронный документооборот.

В онлайн-программу завязаны склады, наши аптеки и коммерческие организации, которые занимаются льготным обслуживанием. К ней же подключены специалисты отдела лекарственного обеспечения краевого минздрава. Это позволяет сразу видеть отчетность, наличие и остатки того или иного препарата. Ежедневно с утра мы смотрим, где и какие рецепты отложены со вчерашнего дня и начинаем отгрузку.

Ходатайства о выдаче лекарств новым льготным пациентам или закупе препаратов, которых раньше не было в крае, также теперь переведены в электронный вид. Раньше приходилось разбирать бумажные завалы, потому что каждый пациент — это целая стопка документов. Электронная система и нам упростила работу, и сократила сроки поставки льготных лекарств.

— Каковы планы на ближайший год?

— Первоочередная задача — расширение складских помещений. Население растет, в том числе, растет и количество получателей льготных лекарств. Мы сейчас работаем на пределе мощностей.