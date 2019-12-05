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Здоровье

Миллионы россиян становятся жертвами врачебных ошибок

Росздравнадзор назвал число россиян, которые становятся жертвами врачебных ошибок — более 3 млн человек.

Врачи. Операция.
Врачи. Операция.
СС0

За год в России фиксируют более одного миллиарда амбулаторных приемов и более 40 млн вызовов скорой помощи.

Из 28 млн случаев госпитализации 2,24−3,36 млн в год заканчиваются плохо, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росздравнадзора.

Причина — неверная постановка диагноза или запоздалое его определение. По этим причинам в больницах возникает от 6% до 16% всех опасных случаев лечения.

Данные озвучили депутатам Госдумы. Решено обсудить вопрос повышения качества оказания медпомощи с регионами на заседании профильной рабочей группы, пишет News.ru. А всем субъектам федерации будет необходимо подготовить свои варианты обновления медицинской инфраструктуры до 10 января.

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