Миллионы россиян становятся жертвами врачебных ошибок

Росздравнадзор назвал число россиян, которые становятся жертвами врачебных ошибок — более 3 млн человек.

За год в России фиксируют более одного миллиарда амбулаторных приемов и более 40 млн вызовов скорой помощи.

Из 28 млн случаев госпитализации 2,24−3,36 млн в год заканчиваются плохо, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росздравнадзора.

Причина — неверная постановка диагноза или запоздалое его определение. По этим причинам в больницах возникает от 6% до 16% всех опасных случаев лечения.

Данные озвучили депутатам Госдумы. Решено обсудить вопрос повышения качества оказания медпомощи с регионами на заседании профильной рабочей группы, пишет News.ru. А всем субъектам федерации будет необходимо подготовить свои варианты обновления медицинской инфраструктуры до 10 января.