4 марта
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Здоровье

6 миллионов человек скончались от коронавируса во всем мире

Общее число умерших из-за коронавирусной инфекции в мире превысило 6 млн человек. Всего с начала пандемии в мире выявили около 442 млн случаев заражения, пишет ТАСС.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
СС0

На 4 марта в мире зафиксированы 6 001 891 летальных исходов из-за коронавируса. Первая смерть была зафиксирована 11 января 2020 года, первый миллион — 28 сентября. Отметка в 5 млн смертей была преодолена 28 октября 2021 года, пишет ТАСС.

Больше всего смертей зарегистрировано в США — свыше 955 тыс. На втором месте находится Бразилия (более 650 тыс. смертей), на третьем — Индия, где умерли 514 тыс. человек.

Самая высокая суточная смертность также в Штатах, где умирают около 1,3 тыс. человек в день. Далее следуют Россия (свыше 700 смертей в сутки) и Бразилия (около 500).

По состоянию на 3 марта, в Алтайском крае от инфекции за всю пандемию скончались 9 488 человек.

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