Министр Мурашко оценил «пилотную» барнаульскую поликлинику

Глава федерального Минздрава Михаил Мурашко в ходе своего визита в Барнаул побывал в городской поликлинике № 9 и оценил внедрение современных подходов в систему оказания медицинской помощи населению.

Отметим, что сегодня КГБУЗ «Городская поликлиника № 9» является пилотной площадкой для реализации федеральных и региональных проектов: в 2017 году «Бережливая поликлиника», затем «Создание новой модели первичной организации оказывающей первичную медико-санитарную помощь», с 2019 года «Дистанционное мониторирование пациентов с артериальной гипертензией».

На данный момент в поликлинике применяется информационная система, суть которой сводится к тому, что врач и медсестра первичного звена в режиме онлайн видят все обследования, которые проходил пациент и групп риска, состоящий на учете.

В данном случае речь идет, например, о пациентах-гипертониках или людях, страдающих сахарным диабетом.

Внедренная в поликлинике система дает доступ врачу к обследованием таких пациентов не только в этой поликлинике, но и в других учреждениях здравоохранения.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в Барнауле. пресс-служба правительства Алтайского края

Это позволяет осуществлять оперативный мониторинг состояния пациентов и в случае необходимости принимать срочные решения.

Ознакомившись с этой практикой, Михаил Мурашко подчеркнул, что подобным образом должны работать все поликлиники.

«Эта схема должна быть эталоном в первичном звене», — отметил министр.

Подобная система, по его словам, способна сыграть большую роль в снижении смертности пациентов.