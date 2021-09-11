Министр Мурашко оценил «пилотную» барнаульскую поликлинику

Отметим, что сегодня КГБУЗ «Городская поликлиника № 9» является пилотной площадкой для реализации федеральных и региональных проектов: в 2017 году «Бережливая поликлиника», затем «Создание новой модели первичной организации оказывающей первичную медико-санитарную помощь», с 2019 года «Дистанционное мониторирование пациентов с артериальной гипертензией».
На данный момент в поликлинике применяется информационная система, суть которой сводится к тому, что врач и медсестра первичного звена в режиме онлайн видят все обследования, которые проходил пациент и групп риска, состоящий на учете.
В данном случае речь идет, например, о пациентах-гипертониках или людях, страдающих сахарным диабетом.
Внедренная в поликлинике система дает доступ врачу к обследованием таких пациентов не только в этой поликлинике, но и в других учреждениях здравоохранения.
Это позволяет осуществлять оперативный мониторинг состояния пациентов и в случае необходимости принимать срочные решения.
Ознакомившись с этой практикой, Михаил Мурашко подчеркнул, что подобным образом должны работать все поликлиники.
«Эта схема должна быть эталоном в первичном звене», — отметил министр.
Подобная система, по его словам, способна сыграть большую роль в снижении смертности пациентов.