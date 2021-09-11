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Здоровье

Министр Мурашко раскрыл в Барнауле секрет успешного лечения

Никакая современная техника и никакие специалисты от медицины не смогут обеспечить успешное лечение, если пациент сами пренебрегают своим здоровьем. Об этом сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе своего визита в Барнаул.

Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Так, во время посещения Алтайского краевого кардиологического диспансера федеральный министр подчеркнул, что это медицинское учреждение оснащено по последнему слову техники, которая была поставлена в том числе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Михаил Мурашко высоко оценил оснащенность реанимации и учебных аудиторий.

Однако при этом, пообщавшись с некоторыми пациентами, министр рассказал о тревожной ситуации, когда люди пренебрегают лечением, не принимают прописанные им препараты и не используют возможности диспансеризации, которая является бесплатной и общедоступной.

Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

По словам Мурашко, один из пациентов на вопрос министра о том, будет ли он добросовестно принимать препараты и проходить дальнейшее лечение, ответил: «Я подумаю».

«Это очень обидно», — констатировал глава Минздрава, подчеркивая, что сердечно-сосудистые заболевания лидируют по смертности.

В этой связи министр добавил, что найти с пациентом общий язык — крайне важно, поскольку без этого нельзя обеспечить успешного лечения.

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