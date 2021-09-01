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Здоровье

Министр: риск смерти резко возрастает после перенесенного ковида

Риск смерти у переболевших ковидом остается высоким в течение полугода после болезни, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минздрава Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
rosminzdrav.ru

«На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», — сказал он.

После ковида бывают осложнения, связанные с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы, добавил Мурашко.

По его словам, переболевшим ковидом нужно пройти углубленную диспансеризацию, которая началась в России 1 июля, пишет polit.ru.

Статистика

В России с начала эпидемии коронавирусной инфекции были инфицированы почти 7 млн человек. Умерли более 182 тыс. россиян, выздоровели — более 6 млн.

Визит

Между тем глава Минздрава приедет в Алтайский край. Ожидается, что чиновник прибудет 7−9 сентября. В рамках визита, по данным источника, министр посетит онкоцентр «Надежда» и кардиоцентр.

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