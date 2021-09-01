Министр: риск смерти резко возрастает после перенесенного ковида

«На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», — сказал он.
После ковида бывают осложнения, связанные с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы, добавил Мурашко.
По его словам, переболевшим ковидом нужно пройти углубленную диспансеризацию, которая началась в России 1 июля, пишет polit.ru.
Статистика
В России с начала эпидемии коронавирусной инфекции были инфицированы почти 7 млн человек. Умерли более 182 тыс. россиян, выздоровели — более 6 млн.
Визит
Между тем глава Минздрава приедет в Алтайский край. Ожидается, что чиновник прибудет 7−9 сентября. В рамках визита, по данным источника, министр посетит онкоцентр «Надежда» и кардиоцентр.