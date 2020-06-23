Министр здравоохранения рассказал, когда возобновят плановую помощь в больницах и поликлиниках Алтая

Медорганизации Алтайского края будут возвращаться в прежний режим работы в три этапа. Об этом рассказал 22 июня на пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

«Решение каждый раз будет индивидуальным в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом конкретном муниципалитете», — подчеркнул министр, отметив при этом, что в Барнауле о возобновлении плановой помощи пока речь не идет из-за сохраняющейся высокой заболеваемости коронавирусом.

Дмитрий Попов,

министр здравоохранения Алтайского края:

«Мы прописали требования и оценочные характеристики ситуации для каждого муниципалитета, — сказал Попов. — Помимо уровня заболеваемости и охвата тестированием это требования к самой медорганизации, где должны быть созданы все условия, чтобы минимизировать риск заноса коронавируса». Для этого в каждом учреждении должны быть приняты внутренние нормативные документы".

По словам министра, один из приоритетов — развитие дистанционных форм приема граждан, в том числе возможностей электронной записи к специалистам.

Те же требования для возобновления плановой помощи относятся и к частным медорганизациям. «Если они готовы работать в этих условиях, им никто не запретит», — сказал Попов.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи. Анна Зайкова.

На первом этапе планируется возобновить минимальные объемы помощи с увеличением периодов между приемами. Например, введут диспансерное наблюдение за детьми до 1 года, будут выдавать справки для оздоровительных лагерей.

На втором этапе должны открыться плановая стоматологическая помощь, дневные стационары для лиц, состояние здоровья которых может ухудшиться. Увеличится профилактическая работа с населением, возобновятся плановые операции, в том числе в офтальмологии.

На третьем этапе медучреждения должны полностью вернуться к тем объемам помощи, которые оказывали до коронавируса.

Между этапами должно проходить не менее 10 дней, за которые врачи и специалисты регионального Роспотребнадзора оценят обстановку в каждом муниципалитете.